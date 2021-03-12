西半部空品不佳 傍晚降雨機率提高
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-12 07:53:49
中央氣象局指出，今（12）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，今、明兩天基隆北海岸及臺灣東半部地區有局部短暫雨﹔此外，清晨4點40分氣象局發布濃霧特報，臺灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨新竹、苗栗、臺中能見度不足200公尺，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼，西半部空品不佳，有局部霧﹔各地氣溫：北部15至25度，中部16至30度，南部16至32度，東部15至29度。傍晚起東北季風漸增強，北海岸、大台北近山區及東半部降雨機率漸提高，轉有局部短暫雨。吳德榮說，週末（13、14日）兩天東北季風增強，但水氣少、故影響輕微；北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率；大台北及東半部雲量增多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。下週（14）日晚起至下週四（18日），東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱（北部高溫近30度，中南部更升至32度左右）、早晚稍涼。下一波鋒面下週五（19日）才逐漸南下，其結構、影響狀況，各國模式仍在調整，需持續觀察。