緬甸局勢續惡化！翁山蘇姬被控收賄　民眾威脅炸中國油管

緬甸局勢不穩，翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)等民選官員至今仍未獲釋，11日緬甸軍政府又公布了翁山蘇姬的新罪狀，聲稱她非法收受了60萬美金（約合新台幣1690萬元）以及總重達11公斤的黃金；與此同時，示威民眾與軍警的衝突也在持續，甚至有質疑政變是中國背後撐腰的緬甸民眾，威脅要炸掉中國運輸油管，以及其他在緬甸境內的中國基礎建設。
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綜合外媒報導，翁山蘇姬目前仍被軍方關押在不知名地點，最初軍方以「非法持有無線電通訊設備」、「違反國家天然災害管理法」等罪名起訴她，而後又於3月1日指控她違反緬甸殖民時代的刑法，現在又指控她及其他民選官員非法收賄。由於軍方遲遲未肯釋放翁山蘇姬，對軍方奪權深感不滿的緬甸民眾接二連三走上街頭，已多次演變成流血衝突。聯合國人權調查員安德魯斯(Thomas Andrews)11日表示，緬甸軍方自2月1日政變以來，至少殺害了70人，還涉嫌虐待和迫害等多項違反人權的罪名。安德魯斯在與聯合國人權理事會的會議中指出，半數以上的死者不超過25歲，對示威者的施暴也不斷增加，大量影像證明，軍方安全部隊惡意毆打抗議人士、醫護人員和旁觀者；呼籲國際社會，應對緬甸軍政府領導人和軍方擁有的緬甸石油天然氣公司(Myanmar Oil and Gas Enterprise)實施多邊制裁。此外，也有不少緬甸民眾對於中國官方抱持不滿立場，認為軍方政變有北京在背後支持，也在當地引起一股反中浪潮，甚至揚言燒毀中國在當地的天然氣管線。有關報導指出，有示威者本週在天然氣管沿線抗議時，曾高呼「中國天然氣管會被燒掉」等口號，也有示威者高喊「中國商界，滾」等字眼。《路透社》指出，反中情緒在緬甸商界與中國引發疑慮，除了政變因素外，也因近年中國在緬甸投資數量大增，光是中國的「一帶一路」基礎建設計畫，就已投注數十億美元的資金。