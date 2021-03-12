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房地合一稅2.0拍板　新舊制度比一比

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-12 09:03:54

據信義房屋統計，受房市政策影響
▲期待抑制短期炒作不動產，行政院會宣布通過房地合一稅2.0，修正短期持有的定義，從2年拉長為5年，且境內營利事業將比照個人納入房地合一稅課稅﹔《NOWnews今日新聞》特別整理、比較新版、舊版制度差異，房地合一稅2.0到底改了些什麼。（圖／NOWnews資料照片）
期待抑制短期炒作不動產，行政院會宣布通過房地合一稅2.0，修正短期持有的定義，從2年拉長為5年，且境內營利事業將比照個人納入房地合一稅課稅﹔《NOWnews今日新聞》特別整理、比較新版、舊版制度差異，房地合一稅2.0到底改了些什麼。
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現行的舊版制度，境內個人持有房屋、土地1年以內者，稅率是45%；超過1年，沒超過2年者，稅率是35%；持有房、地超過2年，沒超過10年者，稅率是20%；持有超過10年，稅率則是15%。境外個人持有房屋、土地1年以內者，稅率是45%，超過一年則調降為35%。
即將上路的新版房地合一稅，則將境內個人持有房屋、土地2年以內者，修正稅率是45%；持有房、地超過2年，沒超過5年者，修正稅率是35%；持有房、地超過5年，沒超過10年者，修正稅率是20％；持有超過10年，則與舊制相同。非境內居住的個人，持有期間在2年以內稅率是45%，超過2年稅率是35%。
舊版制度境內營利事業，不管持有年限，稅率一率是20％，新版房地合一稅境內營利事業將比照個人。境內營利事業持有房、地，修正稅率是45%；持有房、地超過2年，沒超過5年者，修正稅率是35%；持有房、地超過5年，稅率才會與現行制度相同，採用20％。
原本境外營利事業持有房、地1年以內者，稅率是45%，超過1年則是35%。新版制度調整持有房、地2年以內者，稅率是45%，超過2年才調降為35%。
本次房地合一稅2.0，也增訂2點新項目，視為房地交易，民眾需注意。第一點是「交易預售屋及其坐落基地」，第二點則是「符合一定條件之股權交易」，交易持有股份（或出資額）過半數的營利事業之股份（或出資額），且該營利事業股權（或出資額）價值50%以上係由中華民國境內之房地所構成者，但排除屬上市、上櫃及興櫃公司之股票交易。
此外，新版、舊版皆相同的包含，個人非自願因素房地交易、個人以自有土地與建商合建分回房地交易、建商興建房屋完成後第一次移轉之房地交易，則維持20%稅率自住房地持有並設籍超過6年的交易，維持稅率10%及免稅額度400萬元。
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