上台後首次黃金時段演說！拜登拼7月4日全面解封
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-12 08:40:59｜2021-03-12 10:02:58
美國總統拜登(Joe Biden)於台灣時間今天（12日）上午發表全國電視談話，為上任後首次於黃金時段發表演說。
為了紀念全美國因新冠肺炎疫情關閉滿一年，拜登發表電視演說，除了回顧接種疫苗進度，稱目前進度已經超前，65歲以上人口接種率已經達到65%以外，還宣布所有美國成年人，將能在5月1日前施打新冠疫苗，以及要力拼美國於今年7月4日前全面解封、恢復正常生活。7月4日為美國國慶日，意義重大，自疫情爆發後，全美各地都採取了封鎖性政策，拜登期許能在7月4日前解封，並於當天舉行慶祝活動。稍早拜登也已比預定時間還早簽署了高達1.9兆美元的紓困法案，提供國人1400美元的支票、疫苗製造及配送，以及給予州級和地方政府的援助等。
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