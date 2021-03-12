青年日報登性愛文章諷王定宇？邱國正致歉：應做政令宣導
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-12 10:43:58｜2021-03-12 10:54:24
國防部政治作戰局所屬《青年日報》昨日刊登性愛文章，遭批太露骨，不符合軍媒宣導政令的特性，文章名稱「秘密基地」也被懷疑是在暗諷爆出地下情疑雲的民進黨立委王定宇。對此，國防部長邱國正今（12）日致歉，強調軍媒應做政令宣導。
行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪表示，自己是聽到消息後才看到文章，但內容沒有看得很仔細，但是早上已跟政戰同仁要求《青年日報》主要的內容應該是一般政令的宣導，以及讓全體官兵、一般民間對於國軍有所瞭解，正向活動的報導。邱國正認為，這篇報導已經有所偏離，政戰部門也向他反應會檢討改進，造成這個疏漏他覺得很抱歉，未來會持續強化，讓大家回到真正的本務，「要跟外面一般娛樂版別苗頭，這個基本上就不對，我會導誤過來」。前國防部長、現任退輔會主委馮世寬受訪時則笑說，「我有寫過(青年日報)」。《青年日報》昨日在官網副刊分類「浮世眾」刊登一篇名為「祕密基地」、字數約1100字的言情文章，描述一對男女的性愛過程。內容包括「男人抬起女人的臀，雙腳夾住她的腿，右手扶著他的堅硬慢慢挺進」、「女人的掙扎膽怯無力，男人繼續向前碰撞」、「他的手指從內褲的縫隙竄入，一點一點地向前探」、「他又深入了一點點，只有一點點，然後立刻拔出」。由於文章內容太露骨，立刻引發熱議，近萬人點閱，比其他文章平均200至300的點閱率高出許多。文章名稱「秘密基地」也被懷疑是在暗諷日前爆出地下情疑雲的立委王定宇。針對質疑，《青年日報》回應表示，文章早在2月就排定刊登日期，文章也是定期由讀者投稿，絕無刻意諷刺，純屬巧合。