青年日報登性愛文章諷王定宇？邱國正致歉：應做政令宣導

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行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪表示，自己是聽到消息後才看到文章，但內容沒有看得很仔細，但是早上已跟政戰同仁要求

主要的內容應該是一般政令的宣導，以及讓全體官兵、一般民間對於國軍有所瞭解，正向活動的報導。

邱國正認為，這篇報導已經有所偏離，政戰部門也向他反應會檢討改進，造成這個疏漏他覺得很抱歉，未來會持續強化，讓大家回到真正的本務，「要跟外面一般娛樂版別苗頭，這個基本上就不對，我會導誤過來」。前國防部長、現任退輔會主委馮世寬受訪時則笑說，「我有寫過(青年日報)」。