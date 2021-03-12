名家論壇》黃創夏／色厲內荏，習近平的末路窮途
文/黃創夏
2021-03-12 09:34:02
極盛立衰，翻開中華帝國兩千年歷史，這樣的鐵律總是不斷的被驗證，也不斷的重演。
大漢天威達漠北，宇內耗損十室九空，漢武帝輪臺罪己，漢王朝瞬間走向衰落！唐明皇時代，漁陽鼙鼓動地來，驚破霓裳羽衣曲，從此大唐衰敗數十年；十全老人笑呵呵，康乾盛世達高峰，然而1780年，庚子年，和珅出任戶部尚書，大清氣數向東流。歷史循環，歷歷在目，現在的「中國社會主義的新中華帝國」豈能逃過歷史鐵律！雖然在2021年的兩會期間，習近平刻意選擇參加內蒙古的代表團會議，在會議上殺氣騰騰的警告內蒙的「煤老大」們，指控內蒙的貪腐橫行，習近平叫囂：「帳總是要算的！」中紀委官網立刻連兩發文章指稱已經鎖定1400名以上內蒙貪官，「上追20年」，整肅對象直指「團派」少主之一的胡春華，以及「江派」大將，內蒙出身的前常委劉雲山，而劉雲山勢力更掌控內蒙含有60多種稀土礦的巴彥卓爾一帶。任何人都看得出來，刻意選擇「0295」號碼牌參加內蒙會議的習近平，在暗示要「第二次『九五之尊』」表達繼續幹到老的意圖之外，邁向登基稱帝的道路上，內蒙勢力將是誓師之後的首個「祭旗」！同樣的殺氣也在九日的參加解放軍和武警代表的會議上，習近平再度殺氣騰騰下達軍令，要求解放軍「以戰領建」，一切要以發動戰爭的規格，規劃解放軍的建軍整備！然而，更多人看到習近平的不安與色厲內荏，因為習近平宣稱目前「中國當前安全形勢，不穩定性‧‧‧不穩定性‧‧‧比較大些！」加強語氣連說兩次，可見習近平對於自己和中國當下的安全形勢，信心並不高，而且很擔憂。台海、南海、還是中南海！習近平擔憂哪裡？耐人尋味。除此之外，美國拜登的「綿裡針」也屢屢讓習近平碰到軟釘子，從拜登勝選後，習近平就想透過駐美大使崔天凱和動員在華盛頓和華爾街的「老朋友們」，協助安排楊潔篪和王毅能和拜登團隊面對面交流，直到三月九日，港媒《南華早報》才宣稱得到內部消息，楊潔篪和王毅可望在近期和美國行政體系高層在阿拉斯加見面。《南華早報》起初並未指明美國行政體系高層是誰？然而台灣一些比較立場對中國友善的媒體立刻歡天喜地，說是美國新科國務卿布林肯。然而，美國白宮發言人沙琪立刻洗臉，沙琪不否認美、中正在「正面接觸討論會面」，但也強調「細節尚未敲定」。更有趣的是選在「阿拉斯加」，擺明了美國不打算立即讓中國「登堂入室」，正常的兩國往來，而且是有正式邦交的東西兩大國，通常這樣高層代表團的會面，一向都是在華盛頓、北京或是紐約或上海，在大廳堂上隆重接待。終於要見面了，卻選在美國邊疆的阿拉斯加？那是等於美國的高姿態，向中國表態「好吧，你堅持要來就來吧！」不過，我們先在「圍牆」邊邊聊一聊吧！這樣的羞辱式會面在2019年也有一次，為了「溝通」貿易戰和南海與台海情勢，前國務卿蓬佩奧和楊潔篪會面的地方是夏威夷，就是不讓中國進入美國的大廳。更當面羞辱的是拜登發起首次「四方會談高峰會」！宣示在美、日、印、澳四國領袖眼中，習近平帶來之危害堪比2004年的「南亞大海嘯」之類天災，堪稱是「人禍」之最！2004年南亞大海嘯，瞬間造成至少30萬以上罹難或是失蹤，51萬人受傷，11國受到重創‧‧‧當時美、日、印、澳四國考量到「環太平洋火環帶」地震、海嘯和火山都是重大災劫，需要共同協調救災和資源調配，四國商議成立「四方會談」以防「天災」！本週「四方會談」將首開先例，美國拜登、日本菅義偉、澳洲莫里森、印度莫迪四國領袖首次召開「高峰會」：針對習近平的霸權擴張，尋求對策。由此可見，在拜登帶領和認證之下，本來只是因應「天災」的「四方會談」由行政部會官員事務性協調層級，瞬間升格到「領袖高峰會」，可見習近平帶領的中國霸權主義威脅之劇，實在是當今世界第一「人禍」！正因為極度自卑只能用自大當偽裝，而在共產黨的體制之下，習近平迷戀用鬥爭消滅競爭壓力、而在中國文化數千年的醬缸當中，習近平一心一意只想變相當一個「中國特色社會主義之下的復辟皇帝」，連念稿都常常搞不清楚講稿在寫什麼的習近平，權力太大、格局太小，掌握著全世界最缺乏現代化概念與道德文明之「解放軍」，這種人禍，比海嘯、地震和火山更可怕！這樣的習近平，已經是文明不可能說服和溝通的，和習近平有「八拜之交」（八次互訪）的拜登都醒了，台灣難道還有人仍在幻想「和習近平再握手？」●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]