人大出手改香港選舉制度 基進批：特區變「樣板殖民地」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-12 09:37:32
中國人大在昨（11）日的閉幕式表決，以2895票贊成、1票棄權、沒有反對票的結論，通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》全面緊縮候選人的認定條件，台灣基進認為，香港原有的民主已是跛腳的民主，不到一年時間的蠶食，就被中共徹底「截肢」變「樣板殖民地」，這款選制的議員，與官派有何不同？
台灣基進指出，自去年開始，選舉延期、初選犯法、司法追殺，再到這次人大修法全面緊縮候選人的認定條件，讓「港人治港」淪為「擁護中共政權的愛國人治港」，特區變「樣板殖民地」，這款選制，議員與官派有何不同？新聞部主任張博洋表示，繼去年6月的香港《國安法》後，中共再度祭出香港自由的限制令，在昨（11）日的人大會議上，以2895票贊成，1票棄權，沒有反對票的結論，決議推動「以愛國者為主體的『港人治港』」，片面修改香港的選舉規則，過去或多或少還會有一些「不聽從中共」的香港議員存在，然而此次制度修改後，香港行政長官和大量立法會議員的產生將變成北京政府主導，從過去的「港人治港」變成「愛國者治港」，無疑是要進一步鞏固一國一制的基礎、對立法會成員進行政治審查，要求港人「政治效忠」，也就是說實際幫香港人喉舌的議員將沒有存在的空間。台灣基進強調，看得出來近日欲參選國民黨黨主席的各山頭們仍緊抱「九二共識」作為論述神主牌，現任主席江啟臣還主張推動「國共和平對話」，無疑再將台灣置入遭到中共宰制的恐怖陷阱當中，當港人對於自主權流失無可奈何時，台灣更應緊抱並捍衛得來不易的民主，當我們把兩岸的主動權交到對方手上時，換來的絕對只有變本加厲的鎖喉，而非國民黨聲稱的和平。張博洋也指出，在這次的兩會中，除了照往例該出現的接班人仍然不見人影，CNN更引述多名專家看法，認為預計將在2022年底結束任期的習近平，接班人仍然是「他自己」，若分析正確，那香港社會的控制權就是習為了二度連任所端上牌桌的戰利品，如此，台灣當然不能夠置身事外，呼籲大家應該持續關注香港動態，並在能力所及範圍內，給予必要的聲援與鼓勵，香港是習近平鞏固大位的墊腳石，台灣當然也是習近平歷史定位的最後一塊拼圖，一定要在這一切發生前防範未然。