網球／費天王卡達公開賽8強出局 卻稱自己發現一個驚喜
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-12 09:39:04
瑞士天王Roger Federer在復出後的第2場比賽，於卡達公開賽8強戰以6:3、1:6、5:7不敵喬治亞好手Nikoloz Basilashvili。不過他賽後卻未感到沮喪，還稱自己這一戰發現了一個「驚喜」。
Federer超過一年沒有在正式比賽中復出，雖然在卡達站首戰告捷，但今天先盛後衰，不敵Basilashvili，無緣闖進四強。不過就如同他賽前所說，這一站的比賽只是為了調整，目的是在草地賽季到來前來到最佳狀態。「這次失利沒什麼，我完全可以接受。我不知道怎樣還能更好，也許是贏下比賽，但我認為我不需要用一場比賽去知道自己現在所處的位置。」Federer表示自己明白復出後難免會遇到挫折，「這是我走在正確道路上的一種確認。對我來說，這次復出有很多積極的信號。」Federer連兩戰打滿3盤，但他卻完全沒有發生雙誤，他稱自己很驚訝發球狀態這麼好，還表示「這對我來說是個驚喜」，另外他也很滿意自己關鍵時刻的表現。不過39歲的瑞士特快車也坦言，兩場激烈的比賽打下來，自己身體確實有點吃不消，恢復上頗為吃力，「我的背部有點僵硬，肩膀也有一點，腿倒是感覺還不錯。」在結束卡達站旅程後，Federer為透露自己下一站會去哪，不過他將有可能會打幾場紅土場地的比賽，畢竟目前他需要一些實戰來恢復比賽狀態。