電子龍頭股續強 台股早盤一度漲近120點攻16300點
記者許家禎/台北報導
2021-03-12 09:43:45｜2021-03-12 09:44:11
美國總統拜登正式簽署刺激法案，激勵美股昨（11）走揚。台北股市今（12）日開盤漲61.99點，加權股價指數以16241.55點開出，之後一度漲近120點，來到16298點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電ADR飆近6%，今早盤漲近1%，來到615元。其他，聯發科、聯電、世界、鴻海漲1到4%。
美股道瓊指數11日上漲188.57點，或0.58%，收32,485.59點；標普500指數上漲40.53點，或1.04%，收3,839.34點；那斯達克綜合指數勁揚329.84點，或2.52%，收13,398.67點；費城半導體指數飆漲117.81點，或4.09%，收2,997.13點。台北股市今日開盤漲61.99點，加權股價指數以16241.55點開出，之後一度漲近120點，來到16298點，但隨後漲幅縮小，9點35分左右漲0.5%，來到16255點。權值股台積電今以615元開出，早盤漲近1%，來到615元。聯電也漲2%，來到49.6元。聯發科漲2.4%，來到910元。世界先進也漲4%，來到106元。旺宏漲2%，來到44.45元。鴻海則漲2.5%，來到120元。其他，航運表現不錯，長榮漲2%、陽明漲3%，萬海、台航、台船漲逾1%。