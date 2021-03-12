NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

歐洲10國部分停用AZ疫苗　歐盟藥管局急澄清

中央社

2021-03-12 10:10:09

▲歐洲至少10國暫時停用英國藥廠阿斯特捷利康COVID-19疫苗，因為有人接種後出現血栓案例，促使歐盟藥品管理局緊急發出聲明打消大眾疑慮，稱目前尚無已知的相關健康風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲至少10國暫時停用英國藥廠阿斯特捷利康COVID-19疫苗，因為有人接種後出現血栓案例，促使歐盟藥品管理局緊急發出聲明打消大眾疑慮，稱目前尚無已知的相關健康風險。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社海牙11日綜合外電報導）歐洲至少10國暫時停用英國藥廠阿斯特捷利康COVID-19疫苗，因為有人接種後出現血栓案例，促使歐盟藥品管理局緊急發出聲明打消大眾疑慮，稱目前尚無已知的相關健康風險。
我是廣告 請繼續往下閱讀
丹麥、挪威及冰島今天稍早宣布暫時停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，擔憂可能與出現血栓案例有關。
與此同時，義大利和奧地利為預防起見，也已停用部分批次的AZ疫苗。法新社報導，奧地利8日宣布，已暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」。
路透社今天引述知情人士報導，義大利正在調查西西里（Sicily）2名男子接種後過世事件，且衛生當局已下令撤回一批AZ疫苗。羅馬尼亞今天表示，為「極度謹慎」起見，已暫時停用與義大利同一批有疑慮的疫苗，但會繼續使用阿斯特捷利康公司其他批次疫苗。
根據英國廣播公司（BBC）報導，義大利和奧地利停用的疫苗涉及不同批次。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也已停用與奧地利相同批次的AZ疫苗。
歐盟藥品管理局（EMA）表示，歐洲已接種的500萬人中，有30例血栓事件。
歐盟藥品管理局今天說：「目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，這些情況並未列為這支疫苗的副作用。」
歐盟藥品管理局還說：「這支疫苗目前仍是利大於弊，在持續調查血栓事件案例的同時，還是可以繼續施打這支疫苗。」
英國稱AZ疫苗「安全有效」；法國衛生部長維宏（Olivier Veran）也說「沒有必要」停用。
阿斯特捷利康公司表示，疫苗藥劑安全性經過臨床試驗廣泛研究。發言人說：「主管機關對批准任何新藥都有明確且嚴格的效力與安全標準。」
全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）表示，將等待世界衛生組織（WHO）置評。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100312
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.37%89.63%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
71.64%28.36%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.04%92.96%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀