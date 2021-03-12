藍黨魁民調外流遭質疑選務不中立 江啟臣：不會公器私用
記者余祥／台北報導
2021-03-12 10:08:54｜2021-03-12 10:48:34
國民黨近日外流一份黨主席選舉黨員民調，顯示若呈現一對一態勢，現任黨主席江啟臣無論對上哪位潛在可能人選都會勝出，遭國民黨智庫副董事長連勝文陣營質疑違反選務中立。江啟臣今（12）日否認這份民調是從黨內流出，他說，黨中央不可能做任何黨主席選舉的調查，因為黨務中立是最基本的。
國民黨外流的黨主席選舉黨員民調，民調顯示，若呈現一對一態勢，江啟臣不管對上前新北市長朱立倫或中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜等，都會勝出連任，但若三足鼎立，則韓國瑜佔上風，支持度小勝江啟臣。這份黨員民調引發黨內質疑，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室發言人錢震宇批，這種作法完全違反選務中立，黨中央怎能容許這種做黨主席選舉民調，不該嚴查嗎？錢震宇更說，所謂無私，就是至少要保持黨機器中立，若這點都做不到，又怎能保證未來選務公平？江啟臣上午率黨務主管日至國父紀念館總理銅像前獻花致敬，被問到是否知道這份民調，江啟臣說，現在民調太多，他看都不看，最重要是把工作做好。至於民調外傳是黨內流出，江啟臣說，「不可能！」黨中央不可能做任何黨主席選舉的調查，因為黨務中立是最基本的。江啟臣說，若黨中央有做這樣的事當然是公器私用，但並沒有這樣，希望有心人不要拿這個分化、挑撥。前台北縣長周錫瑋宣布不參選黨主席，被視為韓國瑜可能復出參選，江啟臣說，黨內民主是好事，正面看待，有要參選黨內任何職務圖他都尊重。針對前總統馬英九稱江啟臣改革國民黨在邁向成功的路當中，江啟臣說，改革是大家的事，黨是大家的，他作為黨主席責任更大，去年就任到現在最重要的就是讓黨在谷底挺住，再來就是設法調整、調養，現在就是要壯大國民黨，大家一起往成功的道路邁進。