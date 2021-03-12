奧運／美國隊57人名單出爐 詹皇是否會打取決於這2件事
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-12 10:11:24
美國男籃國家隊今(12)日宣布有57名入選奧運國家隊的決選名單，除了42名之前就在名單內的球員之外，還新增了15人，而對於到底打不打東京奧運，美國籃壇指標人物「詹皇」LeBron James也做出了回應。
2019年世界盃，美國隊只拿到了難堪的第7名，他們誓言將要在下一屆奧運討回來，本份名單中，James、Stephen Curry、Kevin Durant、James Harden、Kawhi Leonard等NBA的一線球星都在列，陣容堅強。不過這還不是最終名單，而且是否真的參賽，還必須球員本人有意願才行。當被問到這個問題時，James認為他會不會去東京，取決於兩個要素。「這是一種榮譽。」James先表示自己很開心受到國家隊肯定，「不過很顯然的，我是否會參加，湖人本賽季的取得怎麼的結果，將會起到相當的影響作用，另外我也必須考慮我家人的意見。」本屆新增了15人包括，Jarrett Allen、Eric Gordon、Jerami Grant、Blake Griffin、Jrue Holiday、DeAndre Jordan、Zach LaVine、Julius Randle、Duncan Robinson 、Mitchell Robinson、Fred VanVleet、John Wall、Zion Williamson、Christian Wood和Trae Young。美國隊總教練是馬刺冠軍名帥Gregg Popovich，助教團隊領銜的是金州勇士隊的總教練Steve Kerr，另外還有前亞特蘭大老鷹總教練Lloyd Pierce和維拉諾瓦大學總教練Jay Wright。本屆美國隊有29名球員曾在奧運會和或FIBA世界盃上為美國效力，並且他們一共贏得了31屆奧運會或FIBA籃球世界盃的金牌和4枚銅牌。