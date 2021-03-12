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房地合一稅2.0拍板第2日　營建股相對弱勢綠油油

記者許家禎/台北報導

2021-03-12 10:17:01

台中市低度使用住宅宅數與占比
▲房地合一稅2.0拍板第二日，營建類股相對弱勢。（圖／NOWnews資料照片）
為抑制短期炒作不動產，行政院會昨（11）日通過「房地合一稅2.0」修正案，修正短期持有的定義，從2年拉長為5年，且境內營利事業將比照個人納入房地合一稅課稅。昨日營建類股盤中震盪下滑，而今（12）日相對弱勢，整體早盤跌0.8%，像是華固、鄉林、長虹、興富發都走跌，跌幅0.8%到2%之間。
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即將上路的新版房地合一稅，將境內個人持有房屋、土地2年以內者，修正稅率是45%；持有房、地超過2年，沒超過5年者，修正稅率是35%；持有房、地超過5年，沒超過10年者，修正稅率是20％；持有超過10年，則與舊制相同。非境內居住的個人，持有期間在2年以內稅率是45%，超過2年稅率是35%。
針對這次「房地合一稅2.0」修正案，有建商認為產品以自住客為主，因此影響不大，都持續推案，但也有建商表示成本最後將加到民眾身上。值得一提的是，此次受到關注的囤房稅修法，因怕通過後影響年輕人租房價格，因此暫時擱置。
也因此昨日原本開高走高的營建類股盤中震盪下滑，終場漲跌互見，興富發小跌0.1元，但華固大漲4.5元，收在94.1元，長虹則是小漲。而今日營建股早盤跌0.8%，相對弱勢。其中華固早盤跌1.7%、鄉林跌1.6%、長虹跌0.7%、遠雄跌0.5%、興富發跌0.8%。
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