NASA曝光「毅力號」最新錄音！激光敲擊岩石聲
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-12 10:36:35
美國太空總署（NASA）的火星探測車毅力號（Perseverance）上個月成功登陸火星，並在回傳在火星上錄下的風聲音檔。毅力號桅杆上的「超級相機」（SuperCam）回傳的最新音檔中，可以聽見毅力號搭載的儀器敲擊岩石的聲音。
美國《CNN》報導，錄音於3月2日錄下，毅力號的「超級相機」使用激光瞄準火星上的岩石「Máaz」，能夠聽見約30次的岩石拍擊聲。錄音中有些碎石的聲音較大、有些較小，研究人員可以透過這些差異獲得更多火星地表的資訊，包括岩石的硬度。除了錄製聲音，毅力號桅杆上裝備的探測器，包括能夠辨認岩石、土壤及礦物化學成分的相機、激光以及光譜儀，可以用5種不同的方式分析火星地質。法國圖盧茲（Toulouse）航空航太工程學大學科學家默多克（Naomi Murdoch）驚嘆，「不敢相信人類將第一次透過聲音來記錄火星表面，並進行科學研究！」美國洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）國家實驗室「超級相機」研究員、法國研究團隊表示，這是「超級相機」首次在地球以外的地方運作，且在火星上工作的情況好得超乎想像。目前毅力號已經回傳了3個錄音檔，毅力號登陸火星後18個小時後傳回3分25秒的降落影片，並錄下火星上的風聲；桅杆展開後的3天后，回傳第2次錄音。科學家將透過超級相機來篩選岩石樣本，希望能夠找到火星上的古代微生物化石，將這些研究材料在2030年送回地球。