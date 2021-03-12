房地合一稅2.0會轉嫁到房價上？專家：北部難有上漲空間
記者賴志昶／台北報導
2021-03-12 11:04:15
行政院昨（11）日正式拍板「房地合一稅2.0」修正案，引起市場廣泛關注。對此，專家分析，房地合一稅2.0對長期持有的自住客來說，影響不會太大；至於市場是否會將稅率成本轉嫁到價格上，事實上目前北部房價仍是相對高點，「能不能轉上去，也是個問題」。
行政院昨上午通過房地合一稅2.0「所得稅法」修正案，修法後短期持有的定義由2年內延長為5年內，自然人原持有屋房、土地1年內課徵45％的規定，改為2年內出售課徵45％稅率；2至5年內出售，稅率為35％；超過5年，未逾10年者，稅率為20％；超過10年者稅率15％。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，這波影響最大還是短進短出的投資客，畢竟這樣的投資方式已不會再有獲利空間，因此投資客可能不會再執著在房地產市場上，轉而把資金流往其他標的上。徐佳馨分析，至於對自住客來說，整體影響不大，畢竟自住用戶起碼都會住個7到10年，之後才會思考是否要換屋或賣房；不過，如果自住客因為其他需求，而需要在5年內進行移轉，可能要做好「不是平轉就是虧錢」的心理準備。另有業者認為，在今年房市熱潮上，政府又再課上重稅，恐怕會讓稅率轉嫁到房價上。對此，徐佳馨指出，以往會有這種情形，是出現在2010年奢侈稅上路時，當時確實是有把10到15％的獲利轉到買方上，但當時還有獲利空間，所以可以轉上去，現在則是房價算高，「能不能轉上去，也是個問題」。徐佳馨分析，這種轉嫁情形，比較可能是在中南部地區，因為當地原本房價基期就低，就可能還有空間能把價格往上抬升；但北部原本房價就高，因此成本的轉嫁不會那麼明顯。徐佳馨表示，整體而言，房地合一稅2.0通過，再加上實價登錄的價格完全透明化，會使得成交參考時間延長，畢竟對賣方來說，沒有買賣就沒有傷害；而對買方而言，也會觀望價格更長時間，也就是價格「箱型整理」的時間會長到超乎想像。行政院目前僅通過房地合一稅2.0的修正案，後續仍待立法院朝野黨團審議後，才會正式上路。不過，若該稅正式通過後，下一步是不是就換到囤房稅呢？徐佳馨直言，「囤房稅就是假議題」，多數囤房者都是法人，如果對這些住戶課重稅，事實上不痛不癢，因為這些人「口袋都是超乎正常人想像的深」，因此若是站在抑制房價的立場上要課囤房稅，對整體市場影響微乎其微，最終課下此稅後，可能只是徒有增加地方政府稅收的功用而已。