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響應312植樹節　動保處邀達人至猴硐貓村種國寶鐘萼木

記者陳志仁／新北報導

2021-03-12 11:07:08｜2021-03-12 11:14:33

猴硐貓村
▲新北市政府動保處表示，猴硐貓村是新北市動保的資產，常吸引中外遊客參訪，園區目前列冊有125隻貓。（圖／新北市政府動保處提供）
今日是312植樹節，新北市政府動保處與臺灣的鐘萼木達人陳清課，在猴硐貓村種4株臺灣稀有種的「國寶植物」鐘萼木、貓薄荷，打造貓咪樂園；動保處表示，透過植樹節在猴硐貓村種植鐘萼木深具保育價值，也替猴硐貓村添色。
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鐘萼木是冰河期遺留下來的臺灣國寶植物，曾經一度消失而被懷疑瀕臨絕種，後來在猴硐深山發現1000多株，瑞芳猴硐因而被稱為鐘萼木的故鄉，因開花時像倒吊鐘而得名，花朵盛開時非常漂亮，曾有民間謠傳，「聽說在鐘萼木下許願就會美夢成真」；達人阿課提到復育的關鍵，在於氣候與濕度，也分享一段話「有心總會成功」展現職人態度。
動保處長楊淑方指出，植樹節除種下國寶級的鐘萼木外，在貓村也種下一大片貓咪喜愛的薄荷草，貓薄荷又稱乾貓草，是唇形科荊芥屬，其中的荊芥內酯能刺激貓費洛蒙受器，有助貓促進食慾、舒緩壓力、放鬆安定情緒等功效；期盼藉由廣植特色綠植栽，把猴硐貓村打造為「貓咪樂園」，使貓咪得以紓壓，並營造出動植物共融的生態。
楊淑方說，猴硐貓村是新北市動保的資產，常吸引中外遊客參訪，園區目前列冊有125隻貓，平時由店家及志工協助照料；提醒民眾前來園區應遵守相關規定，以拍照代替逗弄貓，並保有公德心，勿攀折稀有珍貴花朵或破壞景觀，共同維護猴硐貓咪健康福祉，展現新北市友善動物城市一面。
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