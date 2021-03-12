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「徵囤房稅須審慎考量！」蘇建榮：財政部絕不打假球

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-12 11:32:25

財政部長蘇建榮
▲財政部長蘇建榮強調打擊炒房，絕不打假球。（資料照／行政院提供）
行政院昨（11）日正式拍板「房地合一稅2.0」修正案，修正「短期持有」的定義，個人、法人持有2年內賣房將課45%，持有超過2年、未逾5年課35%，引起市場廣泛關注。財政部長蘇建榮今（12）日受訪表示，囤房稅涉及層面廣，推動必須審重，絕不會打假球。
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行政院長蘇貞昌今日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蘇建榮會前受訪表示，囤房稅因為涉及的層面比較廣，在推動上還必須審慎考量，財政部一直以來的態度都是這樣。
針對在野黨推出囤房稅草案，蘇建榮強調，這不是打假球，房地合一稅相對來說，比較可以有效控制房價，就像2016年開始實施第一波時，房價確實是上漲，但是財政部一方面擔心台灣會像韓國一樣情況，把房租轉嫁到房客身上，這並非財政部所樂見。
蘇建榮表示，房屋稅本身如果真的要課，已經有3戶以上的是以1.5％至3.6％的稅率來課，各地方政府可以根據自己的情況審慎考量，更重要的是房屋稅的稅額，是由稅率跟稅基乘起來的，如果稅率再高、稅金沒有適當調整，還是沒辦法發揮作用。
蘇建榮指出，財政部除了擔心房價轉嫁到承租人身上，特別是很多剛出社會的年輕人，一開始沒有買房、必須承租房子，這不是政策上要看到的效果，囤房稅財政部向來都是這樣的態度，後續還是會審慎思考，而房地合一稅就是行政院房價小組優先推動的政策。
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