「徵囤房稅須審慎考量！」蘇建榮：財政部絕不打假球

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囤房稅因為涉及的層面比較廣，在推動上還必須審慎考量，財政部一直以來的態度都是這樣。

針對在野黨推出囤房稅草案，蘇建榮強調，這不是打假球，房地合一稅相對來說，比較可以有效控制房價，就像2016年開始實施第一波時，房價確實是上漲，但是財政部一方面擔心台灣會像韓國一樣情況，把房租轉嫁到房客身上，這並非財政部所樂見。

蘇建榮表示，房屋稅本身如果真的要課，已經有3戶以上的是以1.5％至3.6％的稅率來課，各地方政府可以根據自己的情況審慎考量，更重要的是房屋稅的稅額，是由稅率跟稅基乘起來的，如果稅率再高、稅金沒有適當調整，還是沒辦法發揮作用。

蘇建榮指出，財政部除了擔心房價轉嫁到承租人身上，特別是很多剛出社會的年輕人，一開始沒有買房、必須承租房子，這不是政策上要看到的效果，囤房稅財政部向來都是這樣的態度，後續還是會審慎思考，而房地合一稅就是行政院房價小組優先推動的政策。