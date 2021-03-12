爆出同居疑雲後王定宇活躍社群 顏若芳持續神隱
記者胡宥心／台北報導
2021-03-12 11:42:08｜2021-03-12 12:30:46
週刊爆料已婚民進黨立委王定宇與兼任民進黨發言人的民進黨新聞部主任顏若芳同居，第一時間男女雙方說明是房東與房客關係，不過相較於王定宇已經恢復國會工作，開協調會、視訊上政論節目，甚至在臉書打卡發文，顏若芳則持續低調神隱數日，週三（10日）中常會上，顏、王兩人都請假未出席，今（12）日黨秘書長林錫耀率黨部同仁參觀「311十周年東北友情特展」，也未見顏若芳身影。
民進黨發言人謝佩芬表示，今天黨部活動是311十週年台日東北友情特展，交流活動由民進黨國際部負責，因為主題是台日交流，所以由她代為發言。據了解，顏若芳事發後，就向黨中央請假一週，8日當晚也未回「品城西」住處，相較於王定宇已經在網路社群發言、貼文，顏相對低調，至今未見現身黨部，黨內相關發言、回應事宜全由其他發言人代勞。不過顏、王同居疑雲，外界持續討論，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」10日發文，討論顏若芳是女同志的機率，她認為且週刊連牽手照都拍不到，「我自己是覺得蕾達有響啦」，顏若芳講話的語調和沉穩聲線，「就一整個PPL姐姐的feel，而且又有在健身，一整個都很女同志元素」，認為顏若芳是女同志的可能性比與王定宇傳緋聞機率高多了。