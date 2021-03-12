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謝佩芬批藍營反對能源轉型　陳偉杰：民進黨只會甩鍋

記者陳志仁／新北報導

2021-03-12 11:55:13

陳偉杰
▲國民黨發言人陳偉杰今（12）日在臉書PO文表示，「請問蔡英文總統到底要用什麼發電？」（圖／擷取臉書「國民黨發言人」）
青年世代發言人的對決！民進黨發言人謝佩芬11日質疑國民黨，只會一昧批評台灣的能源轉型，藉機公然恐嚇環團，對年輕人貼標籤，卻始終提不出完整的能源政策；對此，國民黨發言人陳偉杰今（12）日反擊，「該做不做只會甩鍋，請民進黨認真執政好嗎？」
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國民黨發言人陳偉杰今日在臉書「國民黨發言人」PO文表示，國家能源轉型是經濟部早該布局的重要政策，民進黨執政後，沒有提出完善的能源轉型方案，更做不到綠能減媒！眼看被外界戳破謊言，又再次甩鍋國民黨，竟然反問國民黨的能源轉型政策是什麼？問國民黨主席、立委們要如何處理核廢料？
陳偉杰認為，民進黨心中應該是想問國民黨如何執政吧！國民黨一路走來始終如一，在任何的政策議題上都與民眾站在一起，以民意為依歸，不管是力抗萊豬進口、保護藻礁生態、反對燃煤製造空污、維護國人安全，國民黨為民眾發聲，哪裡有錯？民進黨卻扭取解讀，抨擊國民黨不配合、不合作、處處找麻煩？請問到底是誰找誰麻煩呢？
「請問蔡英文總統到底要用什麼發電？」陳偉杰強調，蓋三接、核能發電、燃煤電廠等都牽涉用電需求，民進黨執政五年來，口口聲聲說不會缺電，到底是講真的，還是畫餅充飢的口號？這五年來做了什麼，還是根本什麼都沒做，其實答案不辯自明。
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