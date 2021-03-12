滿意女兒問政沉穩？蘇貞昌接受蘇巧慧質詢時笑容滿面
記者吳承翰／台北報導
2021-03-12 12:05:37
行政院長蘇貞昌今（12）日率領部會官員赴立法院院會備詢，上午質詢輪到他的女兒、民進黨立委蘇巧慧時，蘇巧慧似乎是體恤蘇貞昌接下來還要站一整天，先要蘇貞昌坐在位子上別上台，自己先跟交通部長林佳龍討論樹林、鶯歌鐵道觀光的規劃，直到最後3分鐘時，蘇巧慧才要求蘇貞昌上台。而蘇貞昌看起來對女兒沉穩的問政表現滿意，上台後笑容全掛在臉上。
蘇巧慧一上台，就表明接下來要談論的議題跟交通部有關，請蘇貞昌先在位子上待著，等到她跟林佳龍討論出結果，有需要會請他上台。蘇巧慧表示，現在國旅盛行，許多旅客都以鐵路交通做為首選，但台鐵的設計是以通勤的角度出發，蘇巧慧認為，政府想發展國旅，在鐵道設計上就應該對觀光客更貼心，像是火車站外的公車，都應該體貼旅客，停留更久的時間，讓他們能拖著行李箱上車。林佳龍答詢時則說，鐵道觀光一直是交通部發展重點，他們也參考了日本、歐洲的鐵道觀光，目前規劃分為通勤列車、觀光列車，來帶動台鐵甚至高鐵的發展。質詢台上，蘇巧慧提出了多項資料，在台下的蘇貞昌望向女兒，聽得十分專注，也似乎很滿意女兒沉穩的問政表現。但蘇巧慧質詢的時間僅15分鐘，在過了12分鐘後，蘇巧慧才要求蘇貞昌上台，蘇貞昌似乎沒想到會在最後幾分鐘被點名，還先愣了一下，蘇巧慧再喊了一聲「蘇院長，請你上台。」蘇貞昌才趕緊起身，向立法院長游錫堃鞠躬後快步上台。蘇巧慧問蘇貞昌，是否同意跨部會整合國旅升級，超前部署、大膽投資？蘇貞昌先誇獎蘇巧慧問政認真，為地方爭取不少資源，也改變官員的觀念。蘇貞昌認為，鐵道交通的場域並非侷限在車廂、月台，置物櫃都是交通的一部分，他會進行跨部會整合，像文化部可以整合可以整合觀光火車、鐵道博物館，以及教育部做宣傳。蘇巧慧最後提到，在他選區目前就有4座火車站以及1座正在興建中的車站，是2022鐵道觀光年最好的代表，希望行政院支持，讓樹林、鶯歌成為台灣鐵道發展的廊帶，蘇貞昌則阿莎力地表示「當然支持」。