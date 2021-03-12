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國民黨推重啟核四公投　林錫耀：請問侯友宜這票怎麼投？

記者胡宥心／台北報導

2021-03-12 12:07:54｜2021-03-12 12:32:26

民進黨秘書長林錫耀與日本台灣交流協會副代表橫地晃
▲民進黨秘書長林錫耀表示，國民黨提重啟核四公投案，是要製造執政黨麻煩，要問新北市長侯友宜，公投票要怎麼投？(圖／記者胡宥心攝，2021.03.12)
民進黨祕書長林錫耀今（12）日率領黨部主管參觀在華山創意園區舉辦的「311十週年東北友情特展」，在日本台灣交流協會副代表橫地晃陪同下參觀展覽。參觀展覽後，林錫耀表示，從福島核災傷害還記憶猶新，國民黨卻在現在提出重啟核四公投案，只是要製造執政黨更多麻煩，「我請國民黨起碼要問問新北市長侯友宜，公投票要怎麼投？」
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林錫耀全程花了近一小時參觀特展，他仔細聽交流協會人員介紹，還寫下紙條稱「好想去日本玩」，參訪後他不接受媒體提問，但對近日重啟核四公投忍不住感嘆直言，十年前從日本傳來震災消息、海嘯襲來恐怖情景記憶猶新，福島核電廠一夕之間變成嚴重災害，日本為了重建，至今已經花費超過50兆日圓，約新台幣15兆元在左右，而台灣一年總預算是2兆台幣，重建金額相當龐大。
林錫耀話鋒一轉表示，台灣現在有四座核電廠，核一廠已經除役，後續如何預防災害還是大問題。反觀卻國民黨提重啟核四公投提案，相信明智的台灣人回想福島311事件後，就知道應該堅定拒絕重啟核四提案。
「很可惜國民黨推動重啟核四公投，只是為了找民進黨執政的麻煩！」林錫耀呼籲，國民黨應該對這個案子踩煞車，不然好歹要問問他們黨內最重要的公職、新北市長侯友宜意見。畢竟新北市有兩座現有核電廠，核四是否真要重啟？侯友宜以前總說沒有核安就沒有核電，「他現在要面對的是他那一票公投票要怎麼投？侯友宜應該要抉擇一下。」
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