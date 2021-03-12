速食業者超殺優惠券　連狼人殺女神也凍抹條

外食族的福音又來了！速食店業者接連推出精省的優惠券，讓不少小資族在面對飛漲的物價時，也能擁有小確幸，國內速食業者漢堡王日前推出全新優惠券，不少網友大讚是速食神券，就連狼人殺女神紀卜心也「凍抹條」，分享到社群平台後，引起一波討論。

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面對一個動輒上百元的便當，速食業者打出買一送一、超值獨享以及豪華雙享等精選優惠，不管是與家人、同學、同事、朋友聚餐都好用！漢堡王這次在年後推出的優惠券，不只有獨享優惠，更加碼買一送一，因此一問世便受到不少網友大讚「超划算」。其中像是勁濃安格斯/安格斯厚切牛肉堡雙套餐，幾乎現省121元，而華堡/辣味華堡雙套餐也只要209元，比平常下殺近109元。另外像是超人氣明星商品小華堡，更是推出買一送一爆殺價，一顆不到50元就能擁有。

▲漢堡王祭出超值優惠券。（圖／翻攝自PTT Lifeismoney版）

▲買一送一超划算，套餐更是能省下近百元。（圖／翻攝自紀卜心IG）

這股優惠風潮，也讓不少鄉民女神們凍抹條，像「狼人殺」女神紀卜心就直呼「優惠超誇張」，職棒啦啦隊反骨甜心「琳妲」，也在社群平台大方推薦買一送一可以與朋友分享，不用百元也可以吃到飽的秘訣。還有樂天女孩新任新隊長「籃籃」，也是分享自己精打細算的撇步，她提到「春訓的時候新官上任，請了所有女孩吃堡，希望大家吃堡堡，荷包也能賺飽飽，儲存體力更用力的為樂天桃猿加油」。

▲職棒啦啦隊反骨甜心「琳妲」分享，不用百元也可以吃到飽的秘訣。（圖／翻攝自琳妲-林羿禎IG）