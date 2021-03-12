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速食業者超殺優惠券　連狼人殺女神也凍抹條

記者洪晨鈺／綜合報導

2021-03-12 13:00:00｜2021-03-12 14:07:51

▲漢堡王超殺優惠券即日起至3月底前都可用，最殺可省下百餘元。（圖／翻攝自IG）
▲漢堡王超殺優惠券即日起至3月底前都可用，最殺可省下百餘元。（圖／組合圖，翻攝自IG）

外食族的福音又來了！速食店業者接連推出精省的優惠券，讓不少小資族在面對飛漲的物價時，也能擁有小確幸，國內速食業者漢堡王日前推出全新優惠券，不少網友大讚是速食神券，就連狼人殺女神紀卜心也「凍抹條」，分享到社群平台後，引起一波討論。

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面對一個動輒上百元的便當，速食業者打出買一送一、超值獨享以及豪華雙享等精選優惠，不管是與家人、同學、同事、朋友聚餐都好用！漢堡王這次在年後推出的優惠券，不只有獨享優惠，更加碼買一送一，因此一問世便受到不少網友大讚「超划算」。其中像是勁濃安格斯/安格斯厚切牛肉堡雙套餐，幾乎現省121元，而華堡/辣味華堡雙套餐也只要209元，比平常下殺近109元。另外像是超人氣明星商品小華堡，更是推出買一送一爆殺價，一顆不到50元就能擁有。

▲漢堡王祭出超值優惠券。（圖／翻攝自PTT
▲漢堡王祭出超值優惠券。（圖／翻攝自PTT Lifeismoney版）
▲買一送一超划算，套餐更是能省下近百元。（圖／翻攝自紀卜心IG）
▲買一送一超划算，套餐更是能省下近百元。（圖／翻攝自紀卜心IG）

這股優惠風潮，也讓不少鄉民女神們凍抹條，像「狼人殺」女神紀卜心就直呼「優惠超誇張」，職棒啦啦隊反骨甜心「琳妲」，也在社群平台大方推薦買一送一可以與朋友分享，不用百元也可以吃到飽的秘訣。還有樂天女孩新任新隊長「籃籃」，也是分享自己精打細算的撇步，她提到「春訓的時候新官上任，請了所有女孩吃堡，希望大家吃堡堡，荷包也能賺飽飽，儲存體力更用力的為樂天桃猿加油」。

▲職棒啦啦隊反骨甜心「琳妲」分享，不用百元也可以吃到飽的秘訣。（圖／翻攝自琳妲-林羿禎IG）
▲職棒啦啦隊反骨甜心「琳妲」分享，不用百元也可以吃到飽的秘訣。（圖／翻攝自琳妲-林羿禎IG）
不少網友看了也表示，「漢堡王真的誠意十足」、「買起來真的比平常還划算」、「吃漢堡王真的飽」，也有網友提到「這次麥XX就沒有大薯買一送一」、「一百元內就可以吃到飽怎麼看都不錯」，更有人提到「等這麼久這次果然沒有失望啊」。無論如何，業者推出滿滿誠意的優惠券，也讓不少小資族獲得小確幸，最新優惠券可使用至三月底，想要趁機飽食一頓，可上官網下載使用。
▲網友整理超省優惠資訊。（圖／翻攝自PTT
▲網友整理超省優惠資訊。（圖／翻攝自PTT Lifeismoney版）
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