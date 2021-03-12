NBA／槍響絕殺！末節讀秒時刻輸7分 老鷹上演絕地大逆轉
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-12 12:18:34
明星賽歸來後首戰，連勝中的亞特蘭大老鷹面對近況不佳的多倫多暴龍，在末節最後1分鐘還落後7分的情況下，上演大逆轉，靠著Tony Snell的壓哨三分球老鷹，終場以121:120險勝對手。
老鷹此役末節發起絕地大反攻，該節一波37:26的攻勢讓暴龍難以招架，終場前1分鐘他們還落後7分，但之後Kevin Huerter投進三分球，Trae Young上籃追平，雙方只剩2分差。暴龍下一波進攻無功而返，老鷹掌握籃板後喊出暫停，並做好最後一波攻擊的部屬，就當暴龍眾將防守中心都鎖定在Young身上時，後者快速轉移球，讓外線的Snell獲得大空檔出手機會，而他也順利命中，絕殺對手。老鷹贏球後取得3連勝，Young今天砍下37分，另外還有7次助攻，包括最終致勝的一傳；Huerter斬獲19分，John Collins得到13分、8個籃板，Clint Capela則是9分18個籃板，投進關鍵一擊的Snell本場得到6分、5個籃板。暴龍則是吞下3連敗。Norman Powell得了33分，主控Kyle Lowry攻下17分、12次助攻、6個籃板，Aaron Baynes斬獲11分、15個籃板，替補中鋒Chris Boucher 今天大爆發，崁下29分、9個籃板。