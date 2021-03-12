北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：持續呼籲施打
記者張志康/綜合報導
2021-03-12 12:22:44
北歐三個國家丹麥、挪威及冰島昨（11）日宣布暫時停用AZ新冠疫苗，另外也有多個歐洲國家部分暫停施打。對此，衛福部長陳時中今（12）日說，歐盟藥品管理局發布正式聲明，表示目前未有直接證據顯示可能有風險，所以還是會持續呼籲施打疫苗。
昨日丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗，理由是擔憂可能與出現血栓案例有關。後續也有多個國家發布停用部分批次的AZ新冠疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）緊急發出聲明表示，目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，這些情況並未列為這支疫苗的副作用。陳時中今日赴立法院進行施政報告並備詢，他表示，歐盟也有正式表示，到目前沒有直接的證據顯示這個情況，所以還是呼籲要持續施打疫苗。至於昨日國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在中國北京舉行的冬季奧運會，將提供給參賽者購自中國的新冠疫苗。陳時中指出，目前運動選手已經列入第一批疫苗優先接種對象；至於台灣未來是否會考慮使用陸製疫苗，他說，如果有更多的科學證據證明其安全性及有效性，當然不排除。