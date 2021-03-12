泰國總理不滿被追問！拿酒精向記者臉狂噴20多下
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-12 12:27:23｜2021-03-12 13:09:17
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在世界各地蔓延，上個月底泰國開始推動接種新冠疫苗，採購包括中國科興、阿斯特捷利康（AstraZeneca）等疫苗，許多人都會攜帶酒精消毒，但泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）卻在記者會上情緒失控，拿著酒精狂噴記者，再度引起爭議。
泰國媒體報導，有3名內閣部長因為參與2014年的反政府示威，上週被法院裁定涉及暴動罪入獄，記者在週二（9）的例行記者會上，追問總理帕拉育候補内閣部長人選。帕拉育聽到問題之後，表現的有些不悅，反問「還有其他想問的嗎？我還沒看過候補內閣名單。（名單）這種事應該是總理最先知道的吧？」接著帕拉育從講台上拿下一瓶酒精，走到台下一邊用手摀住口鼻，一邊用酒精狂噴前排的記者記者與攝影們嘗試避開酒精，但巴育前後至少噴了20多下才停止。這不是帕拉育第一次做出具有爭議性的舉動，過去帕拉育曾經伸手擰記者的耳朵、朝攝影師丟香蕉皮；2018年，帕拉育製作好幾個1比1的人形立牌，要記者有問題就問問這些紙。
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