「咳嗽咳不停」不是感冒惹禍 醫警告：小心氣喘發作
記者劉雅文/台北報導
2021-03-12 12:29:54｜2021-03-12 12:30:02
一名五歲幼童，感冒咳了三、四個禮拜一直好不了，只要一停藥又開始咳嗽，晚上睡覺還很容易咳醒，吃飯有時也會咳到吐出來，就醫後發現他有皮膚過敏史，平日經常流鼻水，只要一感冒，咳嗽都會超過一個禮拜。
書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，理學檢查發現患者呼吸略為急促，聽診時有明顯喘鳴聲，但沒有肺炎的囉音，也沒有合併發燒，因此初步判斷是氣喘發作，透過治療跟後續追蹤，個案久咳不癒的情形已經改善很多。蘇軏指出，國內氣喘盛行率約為5到10%，其中20歲以下的兒童及青少年約為15%。臨床觀察主訴咳嗽的患者，每5人就有１人與呼吸道敏感、氣喘相關。氣喘是呼吸道受到過敏原刺激後產生一連串的發炎反應，常見的症狀包含了咳嗽、呼吸急促、呼吸喘鳴聲和胸悶。過敏體質兒童是氣喘高危險群，倘若出現呼吸急促、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲時，可能是急性氣喘發作，要盡快就醫。蘇軏強調，夜咳與喘鳴是兒童氣喘常見的慢性症狀，然而有時會因誘發因子，像是塵蟎、黴菌等過敏原、空氣汙染物、氣候變化、環境刺激物造成症狀加重。治療方面，蘇軏說明，氣喘急性期會使用支氣管擴張劑，等急性期過，需要定期使用氣喘保養用藥，例如「吸入性類固醇」、口服白三烯素受體拮抗劑等，降低呼吸道的發炎反應，預防再次急性發作。想要預防氣喘，日常生活的保養也很重要，醫師建議，透過適當運動，均衡飲食，多攝取蔬菜、水果，以及在戶外要留意空氣品質，避免接觸誘發因子，並注意日夜溫差問題，適時調整衣物及配戴口罩，減緩冷空氣刺激，這些方法都可以改善氣喘發作的狀況。