歐洲人接種後出現血栓　泰國暫緩施打AZ疫苗

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）歐洲多國暫時停用英國藥廠阿斯特捷利康的武漢肺炎疫苗，因為有人接種後出現血栓案例。泰國總理帕拉育原定今晨接種疫苗的計畫因此延期，公共衛生部宣布暫緩AZ疫苗施打計畫。
丹麥、挪威和冰島等國宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，義大利和奧地利也已停用部分批次的AZ疫苗。帕拉育（Prayut Chan-o-cha）和多名內閣成員原定今天早上接種AZ疫苗，泰國公共衛生部今天上午舉行緊急記者會，宣布受到這事件影響，延後帕拉育和內閣成員接種AZ疫苗的計畫。公共衛生部常務次長奇帝普（KiattiphumWongrajit）在記者會中表示，由於AZ疫苗在丹麥接種後出現疑似血栓症狀，雖然暫時不確定症狀是否直接與疫苗相關，但為確保泰國民眾的安全，衛生部決定暫緩AZ疫苗在泰國的接種計畫，等待進一步評估結果後再決定何時實施。泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）在記者會中表示，當疫苗接種人群達到一定人數之後，基本上會出現不同程度的副作用，在正式調查結果出來之前，不能斷定這些不良副作用與該疫苗有關，因此泰國不會停止接種AZ疫苗。公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（NationalVaccine Institute）向英國阿斯特捷利康公司採購約6100萬劑疫苗，2月24日阿斯特捷利康11萬7000劑疫苗已抵泰，原定今天開始施打。此外，公共衛生部與中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）簽約，採購200萬劑科興疫苗，首批20萬劑也於2月24日運抵泰國，高風險人群如醫護人員等已開始優先接種疫苗。科興生物預計3月底前再交付80萬劑，4月底前交付100萬劑。（編輯：郭中翰）1100312