中美高層對話選阿拉斯加？陸專家：政治敏感性較低
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-12 12:35:57
中共中央外事辦主任楊潔篪、中國外交部長王毅，18日將和美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)、安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在阿拉斯加進行會談，也是自美國總統拜登(Joe Biden)上任後，中美首次有高級別官員會晤。不過地點不在華府、紐約或是中國北京、上海等地，而是選在阿拉斯加，也引起外界揣測。有中國專家分析，是因阿拉斯加政治敏感性較低，也能避免一些在首都對談的壓力。
根據中國官媒《環球時報》報導，中國國際問題研究院研究員楊希雨認為，儘管雙方對會談的具體內容語焉不詳，但預計中美將進一步釐清雙邊關係的總體框架，確定中美關係的每個議題，各自應被寫進哪個清單，以符合去年7月王毅在中美智庫媒體視頻論壇上的建議，即中美雙方可以一起討論「合作」、「對話」與「管控」3份清單，分別明確「兩國在雙邊和全球事務中需要且能夠合作、不應受其他問題干擾的事項」、「存在分歧但有望尋求對話解決的問題」和「因難以達成一致，故擱置而管控的難題」。至於地點為何定在美國阿拉斯加，有韓媒分析是因該地遠離美國本土，帶有中立意義，對外顯示出中國不願對美做出過多讓步的姿態；也有人分析後覺得，近年華府的政治氛圍已極不健康、對中政策日益極端，在華盛頓特區與中方會面，拜登政府將直接面臨許多國內的壓力，很難取得任何突破，而對中國來說，出於外交對等考慮，也不會答應前往華府。針對以上問題，楊希雨的看法是，阿拉斯加在美國本土以外，政治敏感性較低，是雙方在重建中美關係時邁出的「謹慎的第一步」；而阿拉斯加也是當年中美開通直航時，因飛行技術限制中途必須經停加油的一站，在中美交流史上有特殊地位，認為對雙方而言，這一地點的選擇既有技術意義，也有政治含義。