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房地合一稅2.0拍板　賴正鎰：購房比例恐降35％

記者陳致宇／台北報導

2021-03-12 13:23:20｜2021-03-12 13:23:24

賴正鎰
▲商總主席賴正鎰認為，房地合一稅2.0上路後勢必影響民眾購屋意願，整體恐將下降35％，政府加稅最終還是會轉嫁到消費者身上。（圖／記者陳致宇攝）
行政院院會11日通過「房地合一稅2.0」草案，將短期交易定義延長至5年，且境內營利事業將比照個人納入房地合一稅課稅。對此，商總主席賴正鎰認為，新制上路後勢必影響民眾購屋意願，整體恐將下降35％，政府加稅最終還是會轉嫁到消費者身上。
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商總主席賴正鎰表示，房地合一稅2.0是繼央行信用管制後，房市的第二顆核彈爆發，將對房地產造成衝擊，加稅的結果還是消費者買單，「政府才是房價上漲的元兇」，新制對於抑制房價並沒有幫助。
賴正鎰分析，現在房市55坪以上的大坪數物件根本賣不掉，賣得掉都是中小坪數物件，房地合一稅2.0上路後，消費者會認為政府在打防，進而產生房價下跌的預期心理，影響民眾購屋意願，預估購房比例下降35％。
賴正鎰說，目前房價暫時不會下跌，也沒有向上的力道，但這段時間原物料價格上漲、缺工嚴重，業者要活下去，成本勢必反應售價上。賴正鎰建議，央行信用管制初期已有成效，投資客、投機客都已經消失，現行的房地合一稅應維持原狀，政府應該要多蓋合宜住宅，讓價格回歸市場機制。
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