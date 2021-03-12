林右昌陪總統視察望海巷海灣計畫　今晚挑戰24小時不斷電

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蔡英文肯定即將啟用的望海巷跨海景觀橋，在山海美景的襯托下，一定會成為熱門的打卡景點，尤其林右昌具有城市規劃的專業，有系統、有遠見的推動建設，相信大家都感受到基隆的改變；此外，望海巷海灣串聯計畫是前瞻基礎建設計畫5,500萬元的支援，要感謝立委蔡適應在立法院協助捍衛預算。蔡英文還表示，林右昌晚上就要挑戰「台灣切西瓜24小時不斷電」的行程，從基隆出發前往墾丁，希望能像林右昌所說，把基隆的雨水帶到中南部，這項使命非常重要，祝福林右昌此行圓滿順利，從台灣頭到台灣尾，讓更多人看見基隆；隨後蔡英文、林右昌等一行人亦到天顯宮參拜，祈求天降甘霖，雨祐台灣。林右昌指出，在偉士牌車友的熱情邀約下，晚間即將挑戰時下大學生很夯的「台灣切西瓜24小時不斷電」行程，從基隆出發前往墾丁，這趟路程的距離超過700公里，行經道路的海拔高低差將近3000公尺，溫差距也將近30度；這趟行程也要宣傳9月及10月在基隆登場的偉士牌大會師及城市博覽會，也希望把基隆的雨水帶到中南部，幫助解除旱象。產發處說，跨橋工程只是望海巷海灣串聯計畫的起點，已針對串聯長潭及望海巷漁港週邊之水域、漁村及潮境公園等進行點、線、面的廊帶串聯規劃，目標朝科技、教育、展示及觀光休閒遊憩等跨域加值之理念；此外，將串聯週邊海洋及漁業休閒的體驗遊程，推出潮境海灣節、國際帆船賽、無動力水上獨木舟、立槳等活動，持續翻轉及活化傳統漁港型態。