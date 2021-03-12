每逢缺水就停農業灌溉！民眾黨團呼籲調整大戶水價
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-12 14:08:38
國內水情告急，台灣民眾黨立法院黨團立法委員蔡壁如、高虹安、賴香伶今（12）日召開記者會，呼籲政府重新檢視水資源分配，合理調整使用水價，不能每次遇到水荒就只會停止農業灌溉來因應。
民眾黨立院黨團今日舉辦「檢視水資源分配 推動水價合理化！」記者會，呼籲政府重新檢視水資源分配，合理調整使用水價。民眾黨團表示，每回發生缺水、乾旱問題，經濟部就先以「台灣農業用水佔七成，其餘是工業跟民生用水，即使將後者停用也無法滿足農業用水需求」，並以此藉口要求停止農業灌溉。對於經濟部的說法，高虹安認為這是很不科學的解釋，根據農委會農水署統計，農業灌溉八成是以河川水與地面水，只有一成是取自水庫的水，跟大多數使用水庫水的民生、產業用水有很大的差異，不同的水資源跟管線怎可混為一談？缺水的問題應該先從源頭檢視清楚。高虹安指出，農業用水的數據是按照假設性的水權來計算，然而這個假設卻從來都沒變過。過去30年來，台灣作物種植面積減少四成，政府統計的農業用水比例卻只少了1.6%，顯然對實際灌溉用水量、流失量毫無掌握；而過去水的流向都由水利會管理，如今整併成農田水利署，國家理應有更全面性的掌握，但109年的農水署輸水損失率統計，卻還在引用各農田水利會93、94年的計畫，顯然政府對台灣目前渠道情況與漏水狀況都沒掌握。高虹安進一步指出，台灣自來水公司連年虧損，去年虧損更達6億元，其主因來自於過時的水權分配制度及不合理的水價。雖然農田水利署去（2020）年10月收回水利會且掛牌成立，但台灣的水系統至今還散落在水利署、農水署、台灣自來水公司三方手上，彼此之間還會互相販售水權藉此營利，「同樣都是國家的資源，為何還要經過這麼多手抽成，導致台水帳面上連年虧損？」賴香伶指出，根據台灣自來水公司報告，台灣目前家庭用水僅占全部的44%，美容美髮、洗車、餐廳業等小營業用戶僅占15%，剩餘每月使用50度以上的用水大戶佔5%，卻使用高達41%的用水量，明顯分配不均，而水價上次調漲卻已是27年前的事，目前的水價明顯不敷造水成本價格，讓台水賣越多水，就賠越多錢。她認為，政府應盡速盤點台灣水資源分配狀況，並制定出新的水價調整機制，在不影響民生及小規模營業人的情況下，讓高耗水且有賺錢的大戶來負擔虧損、付出合理的價格。蔡壁如則呼籲政府應該盡速盤點台灣水資源分配狀況，並制定出新的水價調整機制，若針對不同用水級距制定差別訂價，例如調整每月50度以上的水費，其餘維持原價；就可在不影響民生，以及小規模營業人的情況下，讓這些高耗水且有賺錢的大戶去負擔這些虧損，付出合理的價格。至於級距、費率如何設定，就交由水資源相關主管機關判斷。蔡壁如指出，在寸土寸金的都會區，用水大戶不願裝設佔地面積大的再生水設施和儲水槽，因此發展「節水產業」的必要條件，是調漲50度以上耗水大戶的水價，這並非要懲罰用水大戶，而是用市場機制的以價制量，引導擁有較多資源的用水大戶採行節水措施、促進節水產業的發展。民眾黨團表示，台灣近二十年雨量變化愈來愈大，從最高3600公釐到最低的1600公釐，相差一倍多，早已不是年年多雨的國家。面對越來越嚴峻的極端氣候，政府對於水資源要有更前瞻、戰略性的思維，未來民眾黨團也會提出《氣候變遷法》修法，除了原有的溫室氣體減量管理，也會納入更前瞻的「調適」專章，包括政府對於抗旱的超前部署，希望別讓「水情告急」成為常態。