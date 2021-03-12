公投電子連署拖2年 李進勇：6月完成資安系統檢查
記者吳承翰／台北報導
2021-03-12 13:57:49｜2021-03-12 14:04:55
2018年公投法修法後，中選會建置電子連署系統，但拖了超過2年仍無法應用，包含目前國民黨推動的反萊豬、公投綁大選，以及重啟核四、護藻礁公投都還是用傳統紙本連署。今（12）日國民黨立委謝衣鳳質詢時，質疑中選會以資安為由刻意拖延、卡公投，中選會主委李進勇表示，電子連署25項資安問題目前已解決8項，預計今年6月就能全部排除，在跟行政院核對後，可盡快上路。
行政院長蘇貞昌今日率部會官員赴立法院院會備詢，謝衣鳳表示，在2018年底，中選會就架設了公投電子連署系統，她質疑過了超過2年，這次的護藻礁、反萊豬等公投都無法使用，中選會當初到底是怎麼跟廠商聯繫？李進勇表示，廠商都有按照中選會的需求建置，他們目前也完成第三方稽核，配合國家資安要求，做到國民敢相信的程度。謝衣鳳進一步追問，公投領銜人都認為，中選會想卡公投，刻意以資安為由放緩電子連署的進程，蘇貞昌答詢時強調，資訊時代，駭客會有各種方法入侵政府系統，就像內政部日前要推數位身分證，也因為資安問題暫緩，跟電子連署是一樣道理。內政部長徐國勇說，電子的東西需要測試，達到安全階段才能往上走，測試時會發生各種問題，如介面是否吻合、系統儲存容量，都不是用想像就能找出來的問題，就像去年中上路的電子戶政系統，也曾發生很多問題，至今一一排解。李進勇表示，新系統要上線需要考慮的環節多，改進的項目今年6月底可以完成，完成後可跟行政院資安處確認，希望能盡快上線。