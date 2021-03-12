NBA／比賽打到一半！球評勸柯瑞擺爛 等K湯明年回歸再拚
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-12 14:03:38
勇士今(12)日作客挑戰西區第4的快艇，上半場打完勇士落後達16分，球評「惡漢」Charles Barkley和「俠客」Shaquille O'Neal一搭一唱支持勇士本季剩下的比賽都擺爛，等「K湯」Klay Thompson明年回歸再拚。
開局勇士就被攻下一波3:12拉開差距，不過勇士慢慢追上第一節打完只落後2分，無奈第二節攻守失序，單節被轟下17:31再度陷入雙位數落後。中場休息時，講話一向犀利的O'Neal向勇士一哥喊話，「我想跟Stephen Curry說，我們不會進入季後賽了，就算這樣晉級，我們也會在第一輪出局，倒不如提前擺爛，看看今年選秀會上有誰可以挑。」O'Neal支持勇士擺爛，讓Curry儲備體力準備新賽季，「我不想讓Curry累翻，我想等到Thompson回來後再努力。」Barkley也表示同意擺爛，若他是教練，從現在開始不會讓Curry上場超過30分鐘。勇士第三節再度被快艇打爆，單節灌進45分，終場以104:130吞敗，Curry此役出賽27分鐘，手感不佳16投6中，僅拿到14分4籃板3助攻，勇士戰積排行掉到西區第10。