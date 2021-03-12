台中后里森林園區今起開放　台積電啟動植樹薪傳

今(12)日植樹節，台中市長盧秀燕前往后里森林園區，與台積電董事長劉德音、台積電慈善基金會董事長張淑芬親手種下希望樹苗，共同推動植樹計畫；她同時宣布，歷經一年籌備，后里森林園區自今起開放「四口之家」展館以東7.2公頃區域，成為常設性公園，歡迎民眾入園參觀休憩。

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台積電發起植樹薪傳計畫，攜手桃園、新竹、台中、台南4都合作植樹，四地即時同步連線，盧秀燕在台中后里森林園區，桃園平鎮運動公園的鄭文燦市長、新竹青青草原的林智堅市長、台南山上水道博物館的黃偉哲市長，共同啟動植樹儀式，盼給下一代更永續的綠色環境。

盧秀燕今特別穿上由后里在地商家「萬秀洗衣店」老闆孫子張瑞夫搭配的二手衣出席，一身格紋墊肩西裝外套，繫上窄版皮帶，頭戴報童帽，展現復古味十足的古著時尚。她說，萬秀洗衣店歷史悠久，長期以來累積許多客人未取回的衣物，整理後作為二手衣，也是響應永續環保理念，盼藉此呼籲更多人珍惜物品、推廣永續。

盧秀燕表示，今植樹節，市府透過兩大重點計畫宣示綠化家園的決心，第一是與「台積電」聯合推動種樹計劃，在台中大量種植台灣及台中原生樹種，改善都市景觀，減碳引風並加強水土保持；第二項是將「后里森林園區」從軍事國防用地變更為公園用地，讓園區從台中花博、台灣燈會等臨時性展覽會場變身為常設性公園。

盧秀燕指出，該園區佔地15公頃，第一階段將先開放7.2公頃區域，保留「四口之家」展館、「聆聽花開的聲音」藝術裝置等，並設置步道、照明、廁所等設施，加強未來養護作業，歡迎各地遊客參觀。

台積電董事長劉德音表示，「關懷地球、為下一代著想」向來是台積公司企業社會責任的重要內涵，因應全球氣候變遷，台積電持續落實環保措施、推動綠色永續，今啟動的植樹薪傳計畫展現關懷地球、讓社會更好的具體行動，特別感謝台中、桃園、新竹、台南四都的大力協助與支持，共同推動都市與社區生態綠化，為這片土地盡一份心力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬指出，植樹薪傳活動非常有意義，也很令人感動，現在種下的每一棵樹苗都代表著愛心與綠色希望，喚起全民守護環境的責任感，慈善基金會志工將持續積極推廣環境教育，用實際行動保護環境，守護孩子的未來。

市府建設局長陳大田感謝台積電重視氣候變遷、都市熱島效應與空污防治、減廢減碳等環境議題，願與台中市一起努力，承諾今年將提供至少1萬5000棵樹苗，相當於2.5個大安森林公園樹木量給台中，為下一代種下永續希望，第一階段選定后里森林園區、北屯14期重劃區公園綠地、豐原第6公墓、台中都會公園等四處，已於今年2月1日開始啟動，預計種植1029株樹苗。