植樹節贈樹苗護地球　捐發票助弱勢

今（12）日是「植樹節」，高雄市議員陳若翠與立委吳怡玎聯合推廣保育環境理念，上午10時起在中央公園舉辦「手植希望護地球」贈樹苗活動，陳若翠穿上造型可愛的樹木裝，化身為台灣版「格魯特」在場親自發送樹苗，募來的發票則轉捐給社團法人高雄市兒童發展協會，為發展遲緩兒童送上關懷與希望。

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▲活動現場由林務局屏東林管處提供的樹種包括七里香、樹蘭、桂花、羅漢松、黃金側柏。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.12）

× ▲活動現場由林務局屏東林管處提供的樹種包括七里香、樹蘭、桂花、羅漢松、黃金側柏。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.12）

除了捐發票送樹苗，現場另有「頌茶」連鎖茶飲業者提供限量100杯鳳梨水果茶免費贈送早到的市民品嚐，以實際行動力挺本地鳳梨農。

▲ 活動吸引很多愛好蒔花植樹的市民踴躍排隊，半個小時就被索取一空。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.12）