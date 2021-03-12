P聯盟／美式復古風來襲　攻城獅與 DV聯名客製專屬球衣

隨著第一季 P. LEAGUE+ 台灣職業籃球聯盟進入最後火熱階段，新竹街口攻城獅此次與長期耕耘素人籃球文化的「DA VILLAGE 籃球部落」 (DV) 共同聯名，以 DV 品牌角色 HOT DOG MAN 與新竹籃球文化為發想，打造出一系列充滿美式復古風格的運動文化聯名商品。此次聯名商品將於 3/13起正式開售。
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除了陣中新生代球星高國豪吸引大量年輕球迷外，隨著球隊成軍所組成的「Muse Girls 慕獅女孩啦啦隊」，也跟著攻城獅在新竹一同守護主場。此次聯名 DV 特別找來陣中的人氣啦啦隊團長 - Amis，以及兩位甜心成員「星岑Lavender」、「霖霖」，搭配專屬女性的合身剪裁版型設計，一同演繹此美式復古系列商品。LIONEERS x DA VILLAGE 全系列以美式校園風格為出發，以攻城獅籃球文化為核心，融入原創角色 HOT DOG MAN 以復古插畫形式呈現，除了有最能代表籃球文化的籃球背心，更針對女孩們推出多款剪裁設計單品以及生活週邊小物與兒童專屬的球衣商品。讓球迷們不論是在運動場上或是日常生活中皆能創造出專屬於自己的 LIFESTYLE 。為了能讓全家人都能選到適合的服飾，此次聯名 DV 特別規劃了「孩童」版型，希望能帶給攻城獅球迷們更多選擇。為了感謝球迷的支持，這次也特別開放球迷可「自選背號」，不只可以購買球星號碼，也可客製自己的幸運號碼，打造專屬於自己的攻城獅戰衣。