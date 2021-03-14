越南美少女曾是男兒身 帥哥時期照片曝讓網友驚呆
四方報/綜合報導
2021-03-14 12:00:00
根據四方報報導，越南1名美女Mym Tran因外型亮眼而在網上走紅，雖然不少網友都看不出來她變性過，但她仍大方分享數年前的男生照片，更表示自己從小就想當女生，現在的她感覺很幸福。
綜合越南媒體報導，Mym Tran跟家人坦承想變性後，遭到全家人反對，她的媽媽更禁止她畫畫時畫女性。Mym Tran仍偷偷打工存錢，並瞞著家人做變性手術。如今的她不但臉蛋漂亮、身材完美，還相當喜歡拍各種美麗衣服的照片，讓人感覺就是一個美麗女生。Mym Tran說她從小喜歡畫畫，會畫未來女兒跟理想中的自己的模樣，然而被媽媽發現異狀而被禁止。Mym Tran表示她在變性前體重曾飆到80公斤，皮膚黝黑，且被媽媽強迫剪超短頭髮，她坦言每次去剪頭髮都會哭。一直到上中學時，她主動跟漂亮女生當朋友，並且下定決心改變容貌，將體重從80公斤瘦到55公斤。然而變性後的問題也隨之而來，Mym Tran發現「美女的煩惱」是雖然很多男生想認識她，但大部份都只是關注她漂亮的外表。「我發現自己很難找到真愛。」她說。更讓她煩惱的是，有些男生無法接受她的過去，當聽說她曾經是男生時便拒絕跟她往來。雖然公開變性歷程惹來部份網友批評、部分網友支持和追求者的態度轉變，不過她不在乎被人罵，因為她認為：「我只是想活得更好，我沒有錯」，強大的心理素質讓人佩服。Mym Tran提到她未來想代表越南的LGBT社群參加國際跨性別選美比賽，因此現階段她正努力進修語言課程，除了已經能說得一口流利英語之外，她現在正在學習韓文，期待自己能成為LGBT推廣大使。