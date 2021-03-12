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四方安全對話峰會將登場　疫情、氣候變遷為主軸

中央社

2021-03-12 14:38:33

▲澳洲媒體報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）聲稱維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議沒好處，可能會在數週內取消。資料照。（圖／翻攝自英國《衛報》）
▲澳洲總理莫里森表示，四方安全對話（Quad）的首場會議將會聚焦於區域安全、氣候變遷以及新冠疫情。資料照。（圖／翻攝自英國《衛報》）
（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲總理莫里森今天表示，「四方安全對話」（Quad）成員國領袖的首場會談將討論整個印度太平洋地區的安全挑戰、氣候變遷，及遏止區域內2019冠狀病毒疾病疫情擴散等議題。
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「四方安全對話」成員包括印度、美國、日本及澳洲。澳洲時間13日清晨，美國總統拜登將與莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）及日本首相菅義偉召開網路會議。
莫里森說，這場會議將成為「歷史性的一刻」。他在雪梨向記者們表示：「（會談）將在明天大清早舉行，但我可以向你們保證，我會精神抖擻地參加這場對澳洲來說極為重要的聚會。」
「一直以來也有許多其他會議，但當政府最高層級齊聚一堂，這彰顯出開創印太地區和平穩定新基石的全新合作等級。」
莫里森說，印太區域各國正邁向新型能源經濟，因此這次會談也將包括未來達成淨零碳排放目標的計畫。
這場視訊會議還將討論防堵區域內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散的行動，「四方安全對話」打算宣布支援提升印度疫苗產能的融資協議。
美國高階官員本週稍早告訴路透社，此次視訊會議預計將進行約2小時，並為今年稍後的面對面會議打好基礎。
外交官表示，華府一直在提倡「四方安全對話」這個非正式組織，作為對抗中國在印太地區與日俱增的政治、商業與軍事活動的潛在堡壘。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100312
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