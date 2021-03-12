NBA／勇士三節慘輸對手36分 Curry罕見發飆朝隊友怒吼
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-12 14:43:25
金州勇士今(12)日在客場以104:130慘輸洛杉磯快艇，吞下了4連敗，正在慢慢跌出季後賽行列，面對球隊此役毫無鬥志的表現，一向好脾氣的主將Stephen Curry也忍不住在暫停時朝隊友怒吼，希望能激起大家的鬥志。
勇士今天開賽手感就非常糟糕，一直處於4成以下，而Curry也遭到對方防守圍剿，找不到投籃節奏。勇士首節打完只落後2分，但次節快艇一波31:17的攻勢直接在半場時拉開到雙位數領先。易籃再戰後，勇士眾將打得懶散，讓快艇輕鬆取分，三節打完時一度落後到36分，看到此景Curry也著急得握拳在板凳區朝著隊友訓話。不過勇士敗象已現，最終還是已26分之差輸球。Curry今天手感很糟，整場16投6中，只拿到14分、4籃板、3助攻，兩位前鋒K. Oubre Jr.和Andrew Wiggins並列拿到全隊最高得15分，勇士整場三分球命中率僅有25%。快艇結束3連敗。Kawhi Leonard得了28分、9籃板，Paul George則是斬獲17分、7個籃板和5次助攻，大前鋒Serge Ibaka得到16分、14個籃板。