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NBA／勇士三節慘輸對手36分　Curry罕見發飆朝隊友怒吼

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-12 14:43:25

▲勇士球星Stephen Curry（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士今(12)日在客場以104:130慘輸洛杉磯快艇，吞下了4連敗，正在慢慢跌出季後賽行列，面對球隊此役毫無鬥志的表現，一向好脾氣的主將Stephen Curry也忍不住在暫停時朝隊友怒吼，希望能激起大家的鬥志。
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勇士今天開賽手感就非常糟糕，一直處於4成以下，而Curry也遭到對方防守圍剿，找不到投籃節奏。勇士首節打完只落後2分，但次節快艇一波31:17的攻勢直接在半場時拉開到雙位數領先。
易籃再戰後，勇士眾將打得懶散，讓快艇輕鬆取分，三節打完時一度落後到36分，看到此景Curry也著急得握拳在板凳區朝著隊友訓話。不過勇士敗象已現，最終還是已26分之差輸球。
Curry今天手感很糟，整場16投6中，只拿到14分、4籃板、3助攻，兩位前鋒K. Oubre Jr.和Andrew Wiggins並列拿到全隊最高得15分，勇士整場三分球命中率僅有25%。
快艇結束3連敗。Kawhi Leonard得了28分、9籃板，Paul George則是斬獲17分、7個籃板和5次助攻，大前鋒Serge Ibaka得到16分、14個籃板。
 
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