泡麵包裝紙搖身變夾克！印尼網紅推「吃貨系」單品

物美價廉的「營多泡麵」是印尼國民美食，深受小資族喜愛。不過，在一位熱愛時尚的印尼女孩眼中，營多泡麵的價值可不只是用來吃而已。她收集眾多營多泡麵的包裝紙並將其再製成一件亮眼的夾克，成品分享至IG上受到不少網友讚賞，紛紛在留言區詢問價錢。

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印尼網紅Putri近日在IG上分享一件自製的「營多麵夾克」，只見夾克上是大家再熟悉不過的經典款營多泡麵外包裝，整件約由數十個泡麵包裝縫製而成，顏色大膽鮮豔，相當具有趣味性，引發網友討論。

不僅如此，多虧包裝紙的材質，這件夾克自帶「防水效果」。如果怕大家異樣的眼光，還可以馬上反面穿，搖身一變成色塊拼接夾克，兼具美觀與實用性。

▲物美價廉的「營多泡麵」是印尼國民美食，不過，在一位熱愛時尚的印尼女孩眼中，營多泡麵的價值可不只是用來吃而已。（圖／翻攝自IG）

Putri十分擅長透過現成原料製作衣服，不僅符合當今的環保趨勢，還能發揮創意「廢物利用」，打造出獨樹一格的服飾與配件。她的作品包括用麥當勞紙袋製成的包包、紙幣做成的扇子、麵粉袋打造的高跟鞋和包裙，作品充滿趣味感和復古風格，把別人眼中的「垃圾」透過一雙巧手設計成極具質感的單品，在IG上吸引1.3萬粉絲追蹤。