影／蘇州刺繡傳承中華千年文化 鑑定員揭價值讓網友驚呆
記者賴正琳/綜合報導
2021-03-13 12:00:00
根據四方報報導，有千百年歷史的蘇州刺繡，是中華文化的經典之一，起源不詳，目前現存最久的蘇繡實物來自宋代。影片中的蘇繡鑑定員們，致力於分析製作蘇繡的細節技藝，並且鑑定是否為真的蘇繡。
「蘇繡作品的細膩度特別高，針法和細節上都有不同，因此鑑定方面，要先確定是從蘇繡大師手中拿到，第二個則是鑑定印章，才能辨別真偽。」鑑定員說。「蘇繡作品的價值跟出自哪個大師之手，會有很大的差別。如果是國家級大師，那這幅作品大約30-50萬人民幣（約等同於新台幣100-200多萬）；但如果只是省級大師，可能10多萬人民幣（約等同於新台幣40多萬）；如果只是繡娘並非等級大師，那一幅作品大約1-2萬或8-9千人民幣（約等同於新台幣4萬多或3萬多）。」蘇州刺繡最古且盛，至今流傳，故時下已為江蘇刺繡之一般總代名詞。蘇繡、粵繡、湘繡以及蜀繡，號稱｢中國四大名繡」，而蘇繡以其表現手法細膩，逼真而聞名，2006年被列為中國國家級非物質文化遺產。目前在江蘇蘇州的蘇繡博物館，可以欣賞到不同時代的蘇州刺繡文物。而蘇繡之所以值得蒐藏，主要是其美學價值讓人讚嘆，且絲綢製品能長期保存，已有考古學家證實至少能保存2000年以上。如果現代大眾有意涵想傳達給子孫後代，那會是理想的傳世之物。再來是蘇繡有機會被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產，這將極大提升蘇繡的品牌價值。而在台灣，台灣文博會曾在2015年展出蘇繡館，呈現古典中華的技術。