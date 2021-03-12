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西半部空品幾乎都亮紅燈　下午中部以北可望改善

中央社

2021-03-12 14:55:00

▲受大陸霾害影響，今（14）日西半部空氣品質不佳。圖為高雄橋頭空品測站今日10時監測影像。（圖／翻攝自空氣品質監測網）
▲行政院環境保護署預測，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空氣品質區今天是對所有族群不健康的紅燈，而下午東北季風增強，中部以北可望改善。（圖／翻攝自空氣品質監測網）
（中央社記者楊淑閔台北12日電）行政院環境保護署預測，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空氣品質區今天是對所有族群不健康的紅燈，而下午東北季風增強，中部以北可望改善。
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環保署預測，12日花東空品區為良好等級；宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級。但是北部空品區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，上午前局部地區達紅色警示等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區都是紅色警示等級。
環保署指出，今天清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，致使台灣西半部空品大多數亮紅燈。
環保署分析，今天午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，空品可望逐漸改善。不過中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積；高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
另外，環保署也說，14日晚間起轉為東風天氣，空氣品質將再次轉差，預估19日後東北季風增強後空氣品質才可望好轉。
根據環保署預測，明天13日受東北季風影響，北部地區位在迎風面，擴散條件轉佳；南部地區位於下風處，污染物易累積；中南部地區易有霧影響能見度。中部、雲嘉南空品區為橘色提醒等級；高屏空品區為紅色警示等級。
14日環境風場逐漸轉為偏東風，竹苗以南位於弱風區，擴散條件較差，污染物較易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。中部、雲嘉南空品區為橘色提醒等級；高屏空品區為紅色警示等級。（編輯：陳政偉）1100312
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