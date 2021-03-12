南韓打疫苗接連傳不良反應 健康男子接種後無法行走
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-12 15:05:06
有關新冠疫苗的爭議不斷，多國陸續傳出有民眾接種疫苗後出現不良反應，雖然政府及藥廠都聲稱與疫苗無關，但似乎難以完全平復民眾心中的疑慮。南韓近日亦傳出多起施打疫苗後嚴重過敏的案例，有南韓媒體甚至報導，有20多歲的健康男子注射阿斯特捷利康疫苗(AZ)後，出現類似脊髓炎的症狀，幾乎無法行走，家人憤而替他向青瓦台發起請願，希望政府給個說法。
根據南韓《中央日報》報導，本月8日，有南韓民眾在青瓦台國民請願告示欄中發布一則標題為「很懷疑到底能不能承認新冠肺炎疫苗的副作用並獲得賠償」的帖子，發文者聲稱，自己20多歲的表弟本月4日在工作的醫院接種AZ疫苗，次日凌晨卻出現發燒、嘔吐等情況，被送入附近醫院的急診室，不久後更被送到重症病房治療。發文者控訴，表弟在注射疫苗前，身體一直相當健康，並無其他疾病，卻在打疫苗後出現前述症狀。醫生曾診斷稱應該是免疫系統的副作用所致，可能是腦部或脊髓出了問題，必須做詳細檢查，後來又完全改口表示患者可能以前就患有相關疾病，否認與注射新冠疫苗存在直接關係。雖然表弟已經在7日轉入普通病房，但腿部依然沒有力氣，無法走路。發文者還說，醫院方面一再強調，表弟此次發病與打疫苗無關，是表弟原本就有腰間盤的病徵，但表弟上月才剛做過抽血和X光等體檢項目，根本沒有醫院說的那些問題，因此家屬也對醫院的說法感到無法信服。更讓他們難以接受的是，打電話給南韓疾病管理廳呼叫中心咨詢，對方卻說接種新冠疫苗並非強制，而是自願，因此在接種疫苗後若出現類似問題，當局無法提供協助，只能患者自己和醫院協商解決，讓家屬痛批太不負責任：「身為醫療從業人員，不接種疫苗就無法正常工作，(疾病管理廳)卻說接種疫苗是個人選擇，這個答覆令人很不爽。」
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