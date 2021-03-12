如何把興趣結合到職場？新北職訓為陳右育開啓創業路
記者陳志仁／新北報導
2021-03-12 15:09:36
樹林火車站前站的巷弄，有間Cos圈口耳相傳的工作室；走進入漆滿馬卡龍色牆面的工作室中，立馬瞧見一個神情專注、身手俐落地踩著裁縫機的身影，她就是對服裝設計與製作充滿熱情的陳右育。
陳右育表示，「會計是永遠有需求、絕不可能失業的職類！」因為親友擔任會計師，原本家人以為她從文化會計系畢業後，就可走上一條安穩的會計職涯路；可萬萬沒想到，從小喜愛動漫、大學時期接觸Cosplay的她，玩著玩著，竟然對服裝設計發展出濃厚的興趣，自己動手做配飾還不夠，甚至自己看書學習服裝打版相關知識。陳右育說，「其實我對立體空間還算蠻有概念的，可就是搞不懂，為什麼(衣服)變成平面會變成那樣？」在摸索打版的這條路上不斷受挫，後來在網路搜尋到新北市職訓中心委託婦女會開辦的「女裝縫紉師培訓班」；在啟蒙恩師林秀美的指導下，以超級超級優異的成績結訓，她又參加進階版的「服裝設計製作班」，最後取得女裝丙級、乙級兩張技術士證照。陳右育認為，「能夠把興趣跟工作結合是很多人夢想的事，但是需要在兩者之間取得平衡，否則會很累。」現在成立「Cheery手作」工作室，不僅接受Cos圈朋友下單訂製手作服裝，也和擅長繪圖設計的格芮，一起合作開發杯套袋、布包、髮圈、婚禮小物等商品，然後利用網路平台接單、創作與行銷作品。陳右育近幾年還投入設計製作BJD(Ball-Jointed Doll，球形關節人偶)玩偶服裝；此外，還和夥伴把工作室縫製以外的空間，打造成特殊攝影棚，不論想在吧台扮演調酒師，在爬滿藤蔓的花園悠閒地盪鞦韆，或是坐在公主椅擺pose，這裡的燈光、布景、投影、三色霓虹燈，應有盡有，成為Cos圈爭相前往留影的聖地。新北市勞工局長陳瑞嘉強調，以前學什麼沒關係，重要的是可透過政府辦理的職業訓練課程，發展第二專長，年輕人最難能可貴的是，如何把興趣結合到後續的職場，有技能上的困境，可透過職訓中心的職訓課程協助；110年度職訓課程現正熱烈招生中，歡迎勞工朋友踴躍報名，課程資訊可逕至「新北勞動雲—職訓補給站」查詢或電洽（02）89692150。