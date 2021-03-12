教你「增強政治智慧」方法要30萬 議員：太離譜
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-12 15:11:19
民進黨台中市議員邱素貞服務處，今(12)日中午收到一封牛皮紙包裝信件，內容指出，我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，但你必須先匯給我30萬元的回饋金，文中並附上匯款帳號，邱素貞表示，除了滿頭霧水外，直覺就是詐騙事件，根本就不用理。
邱素貞研判應該有多位議員都收到這封信。不過，竟然只有民進黨議員收到此信，她質疑「只願意幫助民進黨議員，難道民進黨議員比較笨？」。信件內容開頭手寫「邱市議員您好」，內容指出，我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，但你必須先匯給我30萬元的回饋金，錢請匯入我的台灣企銀帳戶，絕對不可反悔，要求退費，你可教你的親人，但不可教別人，否則告你侵害智慧財產權，錢我一收到，就會立刻告訴你方法。最後寫道，數十年後的台灣將充滿事業相當成功的人，台灣將成為世界的中心，這是可以預期的，「最後祝您事業飛黃騰達，高雄市民藍OO敬上，2021.3.8」。邱素貞指出，寄信的人膽子實在夠大，她擔任民意代表已超過15年，從政前，經營事業多年，也稍有社經地位，尤其跟隨許多政治前輩學習，多年耳濡目染下，對於政治當然有一定認知與判斷，光天化日之下，竟然有人要先匯款30萬元，才願意「教你增強政治智慧和企業家智慧」的方法，讓人嘖嘖稱奇。