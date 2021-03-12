自保？中國加強管控科技巨頭 螞蟻集團公布「自律準則」
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-12 15:15:31
由中國阿里巴巴（Alibaba）創辦人馬雲成立的金融科技巨頭螞蟻集團（Ant Group），在去年11月IPO上市前被緊急叫停，公司進入整改期。中國政府不斷加強反壟斷、管制科技公司的力度，今（12）日，螞蟻集團公布「數字金融平台自律準則」，被外界認為是在「自保」。
《路透社》報導，螞蟻集團公布的「自律準則」，由理財、保險、消費信貸、小微經營者貸款、芝麻信用五大分平台板塊組成；從機構准入、消費者權益保護、數據隱私保護、金融消費安全教育、平台治理等各環節，對平台責任義務進行明確，確保在合乎規範下，有序健康發展。「自律準則」內容還包括，要求消費信貸平台遵守「適當性原則」進行額度授信，不對未成年人放貸，不對償還能力低或年輕群體發放超出基本生活所需的額度；小微商家貸款平台應當積極引導用戶合理使用資金，防範小微信貸資金流入股市、樓市等。自律準則還要求螞蟻相關的理財平台，應該打擊誘導性營銷，加強風險提示和投資者適當性管理。《路透社》報導指，中國決策層擔心網路科技巨頭，如阿里巴巴集團以及金融科技，為金融系統帶來的風險，接連出台政策加強對科技公司的管理。在執法壓力下，螞蟻集團不斷調整部分業務、改組為金融控股公司。而螞蟻集團「防範小微信貸資金流入股市、樓市」的準則，反映出中國政府對房地產泡沫化風險的擔憂。中國銀保監會主席郭樹清2日就指出，中國房地產的核心問題就是泡沫化風險，是金融體系「最大的灰犀牛」。郭樹清還強調，網路銀行、微眾銀行的發展受到鼓勵，但必須按照監管規則實行統一管理。去年11月螞蟻集團上市叫停後，公司進入整改期，上個月有消息傳出，螞蟻正與新成立的消費金融公司的股東洽商，提高該部門資本金，同時計畫將利潤豐厚的小額貸款業務併入該部門。為了應對內部員工壓力，螞蟻集團也將於4月份開始實施緩解員工流動性的方案。另外，中國反壟斷政策持續進行，中國市場監管總局今日公布，對互聯網（網路）領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，其中包括騰訊收購猿輔導股權案、百度控股收購小魚集團股權案，並對涉及的12間企業分別處以50萬人民幣罰款。中國市場監管總局指，這10起案件均違反《反壟斷法》21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。