中職／陳鏞基月薪70萬 統一全隊最高
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-12 15:21:28
中華職棒32年明天台南棒球場熱鬧開打，今日統一獅公布選手薪資調整，去年獅隊勇奪隊史第10座總冠軍榮耀，球隊感謝教練、球員齊心拼戰總冠軍最高榮耀，整體薪資調整達1200萬，調幅12％，其中獅隊最高薪仍為陳鏞基月薪70萬，詳細薪資調整如下，其中以林安可加薪最多，2020年月薪10萬，2021月薪35萬元，加薪250%。統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝教練團及選手去年努力拼戰，從不被外界看好到拿下隊史第10座總冠軍，2020年對於球隊是充滿驚奇的一年，球隊也予以加薪肯定，希望獅子軍今年能持續延續去年不服輸的鬥志，再拚佳績。」
2021年統一棒球隊薪資表 今年 去年1. 陳鏞基 薪資70萬 65萬2. 潘武雄 薪資53萬 48萬3. 潘威倫 薪資53萬 48萬4. 陳傑憲 薪資51萬 46萬5. 蘇智傑 薪資46萬 40萬6. 陳韻文 薪資43萬 34萬7. 林安可 薪資35萬 10萬8. 郭阜林 薪資30萬 30萬9. 施子謙 薪資22萬 17.5萬10. 林岱安 薪資24萬 16萬11. 傅于剛 薪資20萬 14萬12. 林祖傑 薪資20萬 10萬13. 黃峻彥 薪資19萬 12萬14. 劉軒荅 薪資19萬 13萬15. 陳重羽 薪資18萬 16萬16. 吳桀睿 薪資18萬 16萬17. 林靖凱 薪資16.5萬 10.5萬18. 江承峰 薪資16萬 13.5萬19. 鄭鈞仁 薪資16萬 6萬20. 陳重廷 薪資14萬 7萬