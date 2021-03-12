愛戀台中美人湯 特搜四大約會浪漫路線

白色情人節在即，台中市政府觀光旅遊局推薦到台中溫泉地區泡好湯、賞美景，享受熱氣繚繞的溫泉，絕對是最浪漫的感受。台中溫泉主要是碳酸氫鈉泉質，浴後有益放鬆身心，又稱「美人湯」，為了推廣給更多朋友來感受，3月31日前至活動官網參加票選活動，支持台中好湯，有機會抽中新款iPhone手機、溫泉住宿券、泡湯券等大獎，還有台中加碼的溫泉特色便當組。

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀旅局長林筱淇表示，台中四大名湯谷關、大坑、烏日、東勢的優質溫泉遠近馳名，碳酸泉質對皮膚有輕微按摩作用，別稱「美人湯」，每個溫泉地區都有獨特美景及在地特色，推薦民眾與情人規劃台中溫泉浪漫小旅行，創造美好回憶。

如選擇谷關路線，可以漫步捎來步道，享受沿途綠意盎然，在谷關吊橋上，駐足欣賞大甲溪流波光粼粼，而夜間的谷關溫泉巷充滿浪漫日式氛圍，在許願鐘前為彼此敲響幸福。回程在安妮公主花園、新社古堡、薰衣草森林等新社庭園餐廳用餐，走訪象徵「幸福、夢想」概念的星願紫風車景點拍照，或是一起大啖新社香菇美食及體驗採菇樂趣。

大坑路線有「台中後花園」美名的12條親山步道，可以相約健走運動，為彼此的健康打氣，或是前往粉紅情人橋散步、新都生態公園賞鴿野餐、廍子公園觀賞盛開的黃花風鈴木；如選擇烏日路線，白天可前往知高圳步道、筏子溪河濱公園步道等景點拍照、踏青，再到望高寮夜景公園依偎感受大肚山璀璨燈景，十分浪漫。

有「中部陽明山」之美譽的東勢林場附設溫泉濯足池，能體驗泡腳樂趣及大自然森林浴，或是騎乘東豐自行車綠廊，沿途停靠九房3D彩繪村，走進浪漫的童話世界，或在石農咖啡的紫藤花愛心拱門及情人木橋前留影，夜間在彩虹山舍欣賞夢幻夜景。

觀旅局指出，現在適逢交通部觀光局舉辦2020-2021台灣好湯－溫泉特色選拔活動，110年3月31日前於活動官網參加線上票選抽獎活動，有機會獲得新款iPhone手機、溫泉住宿券、泡湯券等大獎，投越多票，中獎機率越高！為了邀請大家支持「谷關溫泉」、「大坑溫泉」、「烏日溫泉」等台中優質好湯。