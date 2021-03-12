曾表態反三接 洪申翰質詢避談藻礁、反對核四公投
記者吳承翰／台北報導
2021-03-12 15:36:14｜2021-03-12 15:41:18
環保團體推動藻礁公投，目前連署超過60萬份，民進黨立委洪申翰過去反對三接蓋在藻礁上的立場也被社會重新檢視，甚至質疑他當了立委後，反而不幫藻礁說話了。今（12）日洪質詢時，也沒有談到藻礁公投，他重點擺在由核能流言終結者創辦人黃士修發起的核四重啟公投，質疑該公投不可行，甚至將台灣推向核災邊緣，是個核災公投。
洪申翰在2018年，尚未成為立委時，曾經質疑民進黨政府對三接蓋在藻礁上，錯失實質問題對焦與討論的機會，反核、護藻礁的立場鮮明。但在藻礁議題發酵後，藍營檢視他今昔的發言，質疑他加入體制後，成為民進黨的橡皮圖章。今日行政院長蘇貞昌率領部會官員到立法院備詢，洪申翰15分鐘質詢時間不提藻礁，強打重啟核四公投。洪申翰質詢時表示，今天是日本311福島核災10周年的隔一天，這場核災，讓原本擁核的日本社會主流民意丕變，現在有高達八成的日本人認為應該放棄、或減少對核電的依賴，然而台灣卻有一批核能狂熱者推動公投，不只想重啟核四，甚至還認為3年內就能重新商轉。洪申翰問原子能發展委員會主委謝曉星，萬一核四公投過關，會需要經過哪些程序？謝答道，因為經過福島核災，現在對核能安全的管制更加嚴格，而核四的建照也過期，若要在原址建造，還要重新申請建照、甚至以最新的標準進行地質調查，研判合適與否。經濟部長王美花答詢時則說，核四公投喊出3年內重新商轉一定做不到，光是政府可掌握的裝機、測試、送原能會審查，過程就至少要7年，此外台灣位在地震帶，福島核災之後更需要重視安全評估，7年只是基本，後續需要的時間還不知道有多少。除了核安外，核廢料的存放也是問題，洪申翰指出，2019年有一份民調，高達七成的台灣人拒絕核廢料放在他們居住的縣市，其中很多縣市是國民黨執政。洪申翰說，前總統馬英九曾講「高階核廢料可以放在貢寮附近的山洞」，王美花則反駁馬的言論，她表示該座山洞原先規劃存放低階核廢料，但燃燒過的高階核廢料，半衰期是一萬年，存放需要找地質穩定的區域，至今仍尋覓不到地點。洪申翰重申，核能不是執政黨的意識形態，而是難用、問題多，馬英九對核能狂熱，執政8年台灣核能仍千瘡百孔。蘇貞昌表示，馬英九若認為核四能用，請先找出核一、核二、核三廠的核廢料要放哪，他也感謝洪申翰為環保所做的努力。