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核電口水戰　綠批藍為反而反國家怎麼發電

記者胡宥心／台北報導

2021-03-12 15:59:47

民進黨發言人劉康彥
▲民進黨發言人劉康彥批國民黨執政不面對能源轉型，在野時從頭到尾一昧反對，非常不負責任。（圖／取自劉康彥臉書）
針對國民黨不斷批民進黨能源政策，前總統馬英九批「廢核很危險」、國民黨黨團總召費鴻泰、藍委接力批環保團體。對此，民進黨發言人劉康彥今（12日）表示，攸關台灣未來的能源轉型政策，國民黨執政時不嚴肅面對，在野時從頭到尾一昧反對，這樣不負責任的國民黨，究竟要用什麼發電？
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劉康彥表示，國民黨從立委鄭麗文到費鴻泰都在對年輕人貼標籤、恐嚇環團。先有鄭麗文批三接工程和核四沒有關係，難道她不知道，提高天然氣發電比例，是為了國人健康所做的能源轉型嗎？至於費鴻泰還批環團「不要做民進黨的環團，要做全民的環團」，國民黨這種對待環團的態度令人費解。
劉康彥說，國民黨恐嚇環團、對年輕人貼標籤，不要天然氣、不要太陽光電、不要風力發電，卻不提具體政策請問這樣不負責任的國民黨，究竟要用什麼發電？
劉康彥表示，藍委陳玉珍甚至以「民進黨禁臠」、「跟著網軍的旗幟帶風向」，對年輕人貼標籤，是在污辱年輕人參與公投、關心環保的自主性。他批，國民黨執政時對能源轉型消極以對，在野又不提建議，只會貼標籤，這樣不負責任的政黨，不會得到年輕人的認同與支持。
劉康彥說，2015年是馬英九核定要在藻礁上蓋接收站，支持232公頃面積的三接工程開發，如今民進黨政府縮小百分之90的開發面積、避開藻礁，國民黨又跳出來說要支持藻礁公投。這種前後矛盾的態度，國民黨卻從來避而不談。
劉康彥強調，311福島核災十週年之際，全世界持續反思核電可能帶來的災害與風險，民進黨一貫主張，核一二三不延役，核四不可重啟，並重視能源轉型工作，綠能和天然氣也增加，這都是負責任的表現。呼籲國民黨不要裝傻，在台灣能源轉型的關鍵時刻，朝野應該共同努力，更要重視核災風險，向民眾公開說明對於核廢的態度。
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